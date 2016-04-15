Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Radio de poche
Dans tous vos déplacements, bénéficiez d'un son puissant de qualité supérieure grâce à cette radio de poche AM/FM Philips.
Tuner analogique FM/MW
Haut-parleur intégré
Prise pour casque
Fonctionne sur piles
Tuner stéréo FM/MW (AM)
0
L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
francisco88ratt
15/04/2016
España
sencilla y facil de usar
cumple con mis expectativas de uso buen rendimiento, facil de usar y buen diseño
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AE1500 Radio portátil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AE1500 Radio portátil