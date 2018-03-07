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Eingestellt

Tragbares Radio

AE1530/00

3.7
| (17) Bewertungen
Praktisches Taschenformat
Genießen Sie überall den Sound dieses Philips UKW/MW-Taschenradios mit hoher Klangqualität und voller Lautstärke.
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Praktisches Taschenformat

  • Analoger UKW/MW-Tuner

  • Integrierter Lautsprecher

  • Kopfhöreranschluss

  • Akkubetrieben

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

UKW/MW-Stereotuner (AM)

Einfache Steuerung über Daumenrad für Lautstärke und Ein-/Ausschalten

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Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke

Integrierter Lautsprecher für einen perfekten Radiosound bei jeder Lautstärke

Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.7

von 5

17

Bewertungen

07/03/2018

France

France

très bonne qualité de son

petit appareil portable en toutes occasions, très pratique, simple de fonction, très bonne qualité de son.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AE1530 Radio portable verfasst

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Diese Bewertung wurde für AE1530 Radio portable verfasst

30/07/2017

España

España

Verifizierter Käufer

Típico transistor que hace su función al 100%

Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial

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Diese Bewertung wurde für AE1530 DAB+ y Bluetooth® verfasst

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20/06/2017

Italia

Italia

Un'ottima radio

La radio si sente bene ed ha una buona durata della batteria. In certe zone con ricezione difficile è necessario allungare l'antenna ma poi il segnale rimane stabile. La potenza dell'altoparlante è buona rapportata alle dimensioni della radio.

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Diese Bewertung wurde für AE1530 Radio portatile verfasst

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Diese Bewertung wurde für AE1530 Radio portatile verfasst

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