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Eingestellt
AE1530/00
Analoger UKW/MW-Tuner
Integrierter Lautsprecher
Kopfhöreranschluss
Akkubetrieben
UKW/MW-Stereotuner (AM)
0
Ein Lautsprecher bietet optimale Soundqualität.
3.7
von 5
17
Bewertungen
bribri
07/03/2018
France
très bonne qualité de son
petit appareil portable en toutes occasions, très pratique, simple de fonction, très bonne qualité de son.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AE1530 Radio portable verfasst
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Cymmerief
30/07/2017
España
Verifizierter Käufer
Típico transistor que hace su función al 100%
Fácil de usar, pequeño y portable, con un buen sonido y consume poca batería. Simplemente genial
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Diese Bewertung wurde für AE1530 DAB+ y Bluetooth® verfasst
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Paolo42
20/06/2017
Italia
Un'ottima radio
La radio si sente bene ed ha una buona durata della batteria. In certe zone con ricezione difficile è necessario allungare l'antenna ma poi il segnale rimane stabile. La potenza dell'altoparlante è buona rapportata alle dimensioni della radio.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AE1530 Radio portatile verfasst
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