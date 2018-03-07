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Arrêté
AE1530/00
Tuner analogique FM/MW
Haut-parleur intégré
Prise pour casque
Fonctionne avec piles
Tuner stéréo FM/MW (AM)
0
L'enceinte offre une bonne qualité sonore, pour plus de plaisir.
3.7
sur 6
17
Avis
bribri
07/03/2018
France
très bonne qualité de son
petit appareil portable en toutes occasions, très pratique, simple de fonction, très bonne qualité de son.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AE1530 Radio portable
Oui, je recommande ce produit
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damieng
21/07/2016
France
petit facile à transporter
très bon produit, très pratique léger facile d'utilisation et à transporter sur soi à mettre dans un sac ou même en poche pendant les vacances sur la plage ... très bon son
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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59139
15/10/2015
France
Acheteur vérifié
très pratique et léger
bon produit, juste ce qu'il me fallait et discret. facilement transportable. réception des stations correctes.
Oui, je recommande ce produit
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