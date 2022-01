Rutschfeste und ergonomische Griffe

Das besondere Design des Radios passt sich an die natürliche Wölbung der Hand an. Dank der matten Textur an den Seiten können Sie es auch mit nassen Händen leicht greifen. Der Boden des Radios ist gummiert, sodass Sie die Knöpfe bedienen können, ohne dass das Gerät wegrutscht.