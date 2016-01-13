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Arrêté

Radio de salle de bains

AE2330/00

3.7

| (50) Avis

Amusez-vous dans votre douche

Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips AE2330/00. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.

Voir tous les avantages

avec cette radio de salle de bains

Amusez-vous dans votre douche

  • Tuner numérique FM/MW

  • Étanche

  • Horloge

  • Fonctionne sur piles

Fonction d'horloge intégrée

L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.

Design antidérapant et bonne prise en main

Le design spécial de la radio permet une bonne prise en main et sa texture mate sur deux côtés permet de la saisir avec les mains mouillées. Le dessous de la radio étant entièrement recouvert de caoutchouc, vous pouvez appuyer sur les boutons sans risquer de faire glisser l'appareil.

Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge

Indicateur de batterie faible vous tenant informé du niveau de charge

Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge est faible.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 6

50

Avis

2

13/01/2016

France

France

Hyper pratique

super contente de mon achat, enfin une radio qui ne craint pas l'humidité de la salle de bain ! Fonctionne bien, bon son, assez compacte. Je l'ai mise sur le rebord de ma baignoire, comme ça je peux même entendre très bien la radio quand je me douche. un vrai plaisir et une façon de bien se réveiller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AE2330 Radio de salle de bains

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AE2330 Radio de salle de bains

24/02/2012

France

France

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18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Gutes Preis-/Leistungsverhältnis

Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Uhrzeit bei eingeschaltetem Radio der Frequenzsenderanzeige weicht. Ansonsten ist das Radio sehr empfehlenswert

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Cet avis a été rédigé pour AE2330 Badezimmer-Radio

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