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Arrêté
AE2330/00
Amusez-vous dans votre douche
Prenez votre douche en musique avec la radio de salle de bains Philips AE2330/00. Grâce à sa conception étanche, vous pouvez l'utiliser partout dans la salle de bains. La lanière amovible vous permet de la suspendre rapidement et facilement dans la douche.
Tuner numérique FM/MW
Étanche
Horloge
Fonctionne sur piles
L'horloge intégrée indique l'heure avec précision. Lorsque la radio est éteinte, l'heure s'affiche pour plus de confort.
Le design spécial de la radio permet une bonne prise en main et sa texture mate sur deux côtés permet de la saisir avec les mains mouillées. Le dessous de la radio étant entièrement recouvert de caoutchouc, vous pouvez appuyer sur les boutons sans risquer de faire glisser l'appareil.
Le témoin de batterie faible s'allume lorsque le niveau de charge est faible.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 6
50
Avis
lolotte40
13/01/2016
France
Hyper pratique
super contente de mon achat, enfin une radio qui ne craint pas l'humidité de la salle de bain ! Fonctionne bien, bon son, assez compacte. Je l'ai mise sur le rebord de ma baignoire, comme ça je peux même entendre très bien la radio quand je me douche. un vrai plaisir et une façon de bien se réveiller
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AE2330 Radio de salle de bains
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Cet avis a été rédigé pour AE2330 Radio de salle de bains
scarlet591
24/02/2012
France
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Cet avis a été rédigé pour AE2330 Radio de salle de bains
ErwinH
18/04/2014
Deutschland
Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Der einzige Wermutstropfen ist, dass die Uhrzeit bei eingeschaltetem Radio der Frequenzsenderanzeige weicht. Ansonsten ist das Radio sehr empfehlenswert
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Cet avis a été rédigé pour AE2330 Badezimmer-Radio
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