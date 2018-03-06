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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ1003/12

3

| (53) Bewertungen

Guten Morgen!

Durch das elegante Hochglanzdisplay sowie das Aluminium-Gehäuse ist es ideal für den Nachttisch geeignet. Ein integriertes UKW-Radio mit Weckruf sowie ein praktisches Kabel für das tragbare Musiksystem sorgen für reinen Musikgenuss.

Alle Vorteile anzeigen

mit Ihrem Lieblingsradiosender

Guten Morgen!

  • Verspiegeltes Display

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Alarmwiederholung für zusätzliche Schlummerzeit

Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Sanfte Weckfunktion für angenehmes Aufwachen

Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.

Technische Daten

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Bewertungen

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3.0

von 5

53

Bewertungen

06/03/2018

France

France

Très satisfait!

Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.

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Diese Bewertung wurde für AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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03/09/2013

Italia

Italia

Consigliatissima

Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!

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Diese Bewertung wurde für AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale verfasst

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21/07/2013

Nederland

Nederland

Een wekker is een wekker

Wij zochten een strakke wekker, niks meer, niks minder En dit is hem precies. Elegant design, duidelijke display en goed (dubbel) weksignaal. Heel even wennen met instellen maar eenmaal ingesteld doet hij precies waar hij voor is. Prima apparaat voor deze prijs.

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Diese Bewertung wurde für AJ1003 Klokradio met digitale tuner verfasst

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