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Eingestellt
AJ1003/12
Guten Morgen!
Durch das elegante Hochglanzdisplay sowie das Aluminium-Gehäuse ist es ideal für den Nachttisch geeignet. Ein integriertes UKW-Radio mit Weckruf sowie ein praktisches Kabel für das tragbare Musiksystem sorgen für reinen Musikgenuss.
Verspiegeltes Display
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Damit Sie nicht verschlafen, ist der Philips Radiowecker mit einer Schlummerfunktion ausgerüstet. Wenn Sie beim Weckerklingeln entscheiden, noch ein paar Minuten weiterschlafen zu wollen, drücken Sie einfach die Taste zum Wiederholen des Alarms. Neun Minuten später klingelt der Wecker dann erneut. Sie können die Wiederholungstaste beliebig oft drücken, bis Sie sich zum Aufstehen entschließen und den Alarm ganz ausschalten.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
3.0
von 5
53
Bewertungen
Fannie
06/03/2018
France
Très satisfait!
Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Dory90
03/09/2013
Italia
Consigliatissima
Unica nel design e nella performance, fa anke più del suo dovere di radio sveglia perkè è comodissima anke per ascoltare musica dal proprio MP3 semplicemente collegandolo... Pratica la doppia sveglia!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ1003 Radiosveglia con sintonizzazione digitale verfasst
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DBvK
21/07/2013
Nederland
Een wekker is een wekker
Wij zochten een strakke wekker, niks meer, niks minder En dit is hem precies. Elegant design, duidelijke display en goed (dubbel) weksignaal. Heel even wennen met instellen maar eenmaal ingesteld doet hij precies waar hij voor is. Prima apparaat voor deze prijs.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ1003 Klokradio met digitale tuner verfasst
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