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Arrêté
AJ1003/12
Réveillez-vous de bonne humeur
Grâce à son élégant écran-miroir et à son boîtier en aluminium, il sera votre compagnon de nuit idéal. Il est également doté d'une fonction radio FM/MW intégrée pour se réveiller en musique et d'un câble offrant un accès pratique à votre système audio portable afin de profiter d'un plaisir musical sans précédent.
Afficheur finition miroir
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
3.0
sur 6
53
Avis
Fannie
06/03/2018
France
Très satisfait!
Je suis très satisfaite de cet appareil! Très joli esthétiquement et je trouve très facile d’en comprendre le fonctionnement. J’adore le produit. La seule chose que je me demande est comment présélectionner la fréquence fm pour l’alarme? Je comprends comment présélectionner les 20 postes de radio mais précisément pour la fréquence fm de l’alarme? Malheureusement ce n’est pas écrit dans la notice... sinon ce radio est parfait pour mes besoins! Je le recommande pour des gens qui veulent un radio-réveil joli et simple d’utilisation. Je suis bien contente de mon achat. Merci.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
franz60
16/10/2011
France
qualité et design sont au rendez-vous
très pratique avec ses 2 alarmes, la possibilité d'éteindre l'affichage, le volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur font de ce radio réveil un produit au top.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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drareg
16/10/2011
France
qualité et design sont au rendez-vous
très pratique avec ses 2 alarmes, la possibilité d'éteindre l'affichage, le volume progressif de l'alarme pour un réveil en douceur font de ce radio réveil un produit au top.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ1003 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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