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Wecker

AJ110/12

3.8

| (6) Bewertungen

Kompakter Wecker

Der kompakte Philips Wecker verfügt über einfache Zeit-, Weck- und Kalenderfunktionen sowie eine automatische LCD-Hintergrundbeleuchtung. Da er mit einer einzelnen AA-Batterie betrieben wird, eignet er sich auch perfekt für Reisen. Dank der Wiederholungsfunktion für den Alarm können Sie zudem noch 5 Minuten länger schlafen.

Alle Vorteile anzeigen

Kompakter Wecker

Handliche Größe, einfach zu transportieren – ob zur Arbeit oder auf Reisen

Dieser handliche Wecker bietet Ihnen zuverlässige Uhrzeit- und Weckfunktionen in kompakter Form. Er ist so klein, dass er zu Hause oder im Büro überall problemlos Platz findet und auch auf Reisen als treuer Begleiter dient.

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

Einfaches Einstellen von Weck- und Uhrzeit

Uhrzeit und Alarm sind so einfach einzustellen, dass Sie vielleicht noch nicht einmal die Schnellstartenleitung oder die Bedienungsanleitung benötigen. Sie können die Uhrzeit und den Alarm ganz einfach mithilfe der Tasten am Wecker einstellen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.8

von 5

6

Bewertungen

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst

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24/01/2015

Nederland

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Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

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21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ110 Wekker verfasst

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