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Arrêté

Réveil

AJ110/12

3.8

| (6) Avis

Réveil compact

Ce réveil Philips compact permet un réglage facile de l'heure, de l'alarme et du calendrier, ainsi qu'une désactivation automatique du rétroéclairage LCD. Fonctionnant avec une seule pile AA, il est parfait pour les voyages. La répétition de l'alarme vous permet de repousser le lever de cinq minutes.

Voir tous les avantages

Réveil compact

Taille pratique pour l'emporter facilement au travail ou en déplacement

De forme compacte, ce réveil pratique propose des fonctions d'horloge et d'alarme précises. Il est assez petit pour trouver sa place n'importe où au bureau ou à la maison, mais vous pouvez aussi le prendre avec vous lorsque vous voyagez.

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Réglage facile de l'heure et de l'alarme

L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est inutile de consulter le Guide de démarrage rapide ou le Mode d'emploi. Pour effectuer ces réglages, référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés du radio-réveil.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.8

sur 6

6

Avis

2

24/01/2015

Nederland

Nederland

Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ110 Wekker

Oui, je recommande ce produit

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24/01/2015

Nederland

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Fijne wekker

Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!

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21/05/2012

Nederland

Nederland

Prima koop

Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ110 Wekker

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