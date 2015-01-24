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Arrêté
AJ110/12
Réveil compact
Ce réveil Philips compact permet un réglage facile de l'heure, de l'alarme et du calendrier, ainsi qu'une désactivation automatique du rétroéclairage LCD. Fonctionnant avec une seule pile AA, il est parfait pour les voyages. La répétition de l'alarme vous permet de repousser le lever de cinq minutes.
De forme compacte, ce réveil pratique propose des fonctions d'horloge et d'alarme précises. Il est assez petit pour trouver sa place n'importe où au bureau ou à la maison, mais vous pouvez aussi le prendre avec vous lorsque vous voyagez.
L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.
L'heure et l'alarme sont si faciles à régler qu'il est inutile de consulter le Guide de démarrage rapide ou le Mode d'emploi. Pour effectuer ces réglages, référez-vous simplement aux boutons sérigraphiés du radio-réveil.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.8
sur 6
6
Avis
Olivier124535
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ110 Wekker
Oui, je recommande ce produit
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JohD50
24/01/2015
Nederland
Fijne wekker
Fijne wekker die erg makkelijk te gebruiken is. Zeker een aanrader!
Oui, je recommande ce produit
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Frans200
21/05/2012
Nederland
Prima koop
Eenvoudig in te stellen en duidelijke display. Handig vind ik dat als je 's nachts de tijd wil weten je even drukt op het voorblad van de wekker. de wekker gaat altijd mee op reis en doet alles met een batterijtje.
Oui, je recommande ce produit
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