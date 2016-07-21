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Eingestellt
AJ3116/12
Beginnen Sie den Tag auf Ihre Art!
Dieser schicke Philips Radiowecker sieht gut aus und weckt Sie pünktlich. Er verfügt über ein integriertes UKW-Radio, wodurch Sie die freie Wahl haben: Sie können sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Summton wecken lassen.
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Uhrzeit- und Weckzeit-Sicherung
Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.
Das digitale UKW-Radio bietet Ihnen zusätzliche Musikoptionen für die Musiksammlung auf Ihrem Philips Audiosystem. Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.
Starten Sie Ihren Tag auf Ihre Art und lassen Sie sich durch einen langsam ansteigenden Weckton sanft wecken. Ein normaler Weckton mit voreingestellter Lautstärke ist entweder zu leise oder viel zu laut. Lassen Sie sich von Ihrer Lieblingsmusik, Ihrem Lieblingssender oder einem Summerwecker sanft wecken. Die Lautstärke des Wecktons steigt langsam an und weckt Sie auf die sanfte Art.
2.6
von 5
16
Bewertungen
JavierDG
21/07/2016
España
Verifizierter Käufer
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
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Diese Bewertung wurde für AJ3116 Radio reloj con sintonización digital verfasst
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doisdedos
30/04/2018
Portugal
O produto apresenta boa fiabilidade e boas características de funcionamento.
Tem como contra, no meu entender, o design pelo que este deveria ser revisto.
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gmtl
02/01/2018
France
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
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Diese Bewertung wurde für AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
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