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Arrêté
AJ3116/12
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil Philips fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Tuner numérique FM
Double alarme
Sauvegarde de l'heure et de l'alarme
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
Avec la mise en veille programmable, choisissez le délai pendant lequel vous souhaitez écouter la radio avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez la station de radio qui bercera votre sommeil. La radio Philips fonctionne pendant la durée choisie, puis passe automatiquement en mode veille, silencieux et économique. Endormez-vous en écoutant votre animateur radio préféré sans vous soucier de votre consommation d'énergie.
2.6
sur 6
16
Avis
JavierDG
21/07/2016
España
Acheteur vérifié
Cumple perfectamente con lo que buscaba
Fácil de usar, cumple perfectamente con la función de despertar. Tiene una buena sintonización y un sonido nítido. Sólo cambiaría el que el volumen de la radio subiese más despacio en la función despertador. Y como posible mejora, añadir banda AM.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3116 Radio reloj con sintonización digital
gmtl
02/01/2018
France
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Yanmarval
02/01/2018
France
Acheteur vérifié
excellent radio reveil
Pour un premier modèle, celui-ci est simple et facile à l'utilisé. Fréquence radio digitale est une bonne idée. Inconvénient: Impossibilité de mémoriser des stations radio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3116 Radio réveil avec tuner numérique