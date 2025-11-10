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Eingestellt
Projektion überall und zu jeder Zeit
Der Philips Radiowecker hat eine besonders helle Projektion am Tag und eine angenehm gedimmte Beleuchtung nachts; Uhrzeit, Datum und Animationen werden angezeigt – und dies überall. Die intelligenten Temperatursensoren zeigen zu jeder Zeit die Innen- und Außentemperatur an.
Extrahelle Zeitprojektion
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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
4.1
von 5
16
Bewertungen
86%
empfehlen dieses Produkt.
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
Datum der Verwendung 2023-11-10
Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
Datum der Verwendung 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique verfasst
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simba
27/02/2017
España
muy bueno
perfecta visibilidad en la proyeccion de los datos en la pared y agradable sonido
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Diese Bewertung wurde für AJ3650 Radio reloj con sintonización digital verfasst
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