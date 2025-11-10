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Arrêté
Projection en toutes circonstances
Ce radio-réveil Philips intègre de nombreuses fonctionnalités : projection ultra-lumineuse la nuit et douce le jour, affichage clair de l'heure, de la date et des animations, mais aussi des températures extérieures et intérieures... en toutes circonstances.
Projection ultra-lumineuse
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Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.
Détendez-vous ou endormez-vous avec des sons relaxants. Le radio-réveil Philips est préchargé avec des morceaux de relaxation. Laissez-vous bercer par le son de la pluie, le bruit des vagues, la musique de spa et bien plus encore.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.1
sur 6
16
Avis
86%
recommandent ce produit
Vrine64
10/11/2025
France
Pièce detachee
Très bon produit, ou peut on retrouver des pièces de rechange notamment la base ext qui fournissait la température ext? Merci
Cet avis a été rédigé pour AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Date d'utilisation 2023-11-10
Cet avis a été rédigé pour AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Date d'utilisation 2023-11-10
Canada62
17/09/2019
France
Très dommage que cet excellent radio réveil ne soit plus commercialisé
Radio réveil présentant toutes les caractéristiques d’un outil quotidien très sympa même si c’est pour se réveiller : températures intérieure et extérieure pour se mettre en condition, défilement au plafond sur couleur rouge pas agressive, 2 alarmes programmables, petit pour la discrétion aussi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Philippe77450
15/07/2012
France
Très bon produit au désign parfait
difficutés pour la lecture des indications sur l'écran
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3650 Radio réveil avec tuner numérique