ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto
  • Produktfoto von vorne
  • Produktfoto von vorne
  • Produktdetailfoto
  • Produktdetailfoto
  • Alternatives Produktfoto
  • Verpackungsfoto

Eingestellt

Radiowecker

AJ3700/12

2.3

| (34) Bewertungen

Aufwachen und strahlen!

Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.

Alle Vorteile anzeigen

mit Uhrzeitprojektor

Aufwachen und strahlen!

  • Zeitprojektion

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Akku- oder Netzbetrieb

Zeitprojektion, damit Sie sofort wissen, wie spät es ist

Mit der Zeitprojektion können Sie die Uhrzeit in jedem Winkel auf jede Oberfläche projizieren. Das innovative Projektionssystem garantiert, dass die Zeit immer korrekt positioniert und ausgerichtet ist. Anders als bei konventionellen LC-Displays kann Licht das negative LC-Display fast ohne Verzerrung durchqueren. Eine leistungsfähige LED beleuchtet das negative LCD und projiziert das Licht innerhalb eines bestimmten Abstands. Mit seiner präzisen Linse projiziert die Uhr das Bild auf eine Oberfläche und stellt sogar die Schärfe ein. Sie machen die Augen auf und wissen sofort, wie spät es ist!

Drehen/Umkehren v. projizierten Bildern f. bequemere Anzeige

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung für einfache Lesbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen

Das LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung erleichtert die Lesbarkeit und Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen und bietet klare Informationen auf einen Blick.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.3

von 5

34

Bewertungen

5

17/02/2017

España

España

Sólo un detalle...

El despertador no defrauda, pero tendría que poder apagarse el brillo porque aunque lo pongas en la opción más baja ilumina toda la habitación. No es necesario que proyecte la hora porque a oscuras no te quedas.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio reloj verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio reloj verfasst

07/01/2016

España

España

Casi casi...

Es un buen despertador, pero el hecho de no poder apagar el brillo de la pantalla retroiluminada provoca una molestia en la oscuridad. No se entiende el porqué no se ha añadido esta opción.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio reloj verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio reloj verfasst

13/03/2015

France

France

Verifizierter Käufer

Très bon produit

Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio-réveil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ3700 Radio-réveil verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte gerne Werbemitteilungen – basierend auf meinen Interessen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Veranstaltungen und Werbeaktionen erhalten. Ich kann diese jederzeit einfach wieder abbestellen!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.