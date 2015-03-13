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Arrêté
AJ3700/12
Un réveil en beauté !
Pour que chaque journée soit unique, optez pour ce radio-réveil Philips. Sa particularité : il projette l'heure sur n'importe quelle surface. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir l'heure ! La matinée ne peut pas mieux commencer !
Projection heure
Tuner numérique FM
Double alarme
Fonctionnement sur piles ou secteur
La fonction de projection lumineuse de l'heure permet de visualiser l'heure sur toutes les surfaces quel que soit l'angle. Le système innovant de projection lumineuse permet une position et une orientation toujours correctes. À la différence des affichages LCD courants, l'affichage LCD inversé permet à la lumière de passer au travers sans distorsion significative. Une diode électroluminescente (LED) éclaire puissamment l'affichage LCD inversé et permet la projection lumineuse à bonne distance. Grâce à sa lentille précise, le réveil projette l'image. Vous n'avez plus besoin de vous lever pour regarder l'heure qu'il est : vous n'avez qu'à ouvrir les yeux !
L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.
2.3
sur 6
34
Avis
beapol
13/03/2015
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste Fréquences radios limitées RAS pour le reste
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3700 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3700 Radio-réveil
Vianouse
09/02/2015
France
Très bon produit, avec quelques défauts néanmoins
La plupart des remarques sur ce produit sont concentrées sur la trop forte luminosité de l’afficheur. Pour ma part, cela ne me gène pas. Ce radio-réveil ne manque pas de qualité : design, compact, son de bonne qualité dans un volume aussi compact et très bonne qualité de l'affichage au plafond. Quelques déceptions néanmoins : des réglages un peu compliqués et des boutons dispersés un peu partout sans grande logique, et surtout, l'absence de radio sur la seconde alarme qui se fait nécessairement par buzzer. Sur ce point, je ne comprends pas cette limitation, et l’ambiguïté est maintenue jusque dans la notice d'utilisation...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3700 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3700 Radio-réveil
jh1791
07/02/2015
France
luminosité minimum trop importante
J aurais du lire les avis avant de l acheter, il a fini sous le lit au bout de 10 minutes me privant de la projection , la luminosité éclaire la chambre de façon importante. Je vais dès ce matin acheter un film opaque. Il faut prévoir un mode d'extinction du rétro éclairage. Pour le reste RAS.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour AJ3700 Radio-réveil
Oui, je recommande ce produit
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