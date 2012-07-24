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Eingestellt

Digitaler Radiowecker

AJ4200/12

3.1

| (7) Bewertungen

Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf

Der Philips Radiowecker weckt Sie nicht nur mit Ihrem Lieblings-Radiosender auf, er lädt auch noch Ihr Mobiltelefon auf, während Sie schlafen. Sie können zudem zwei Weckzeiten einstellen, sowie Optionen für Wochentage und Wochenende festlegen. Das große LCD-Display erleichtert die Lesbarkeit.

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Aufladen Ihres Mobiltelefons im Schlaf

  • Aufladen Ihres Mobiltelefons/USB-Geräts

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Lassen Sie sich von Ihrem Lieblingssender oder einem Weckton wecken

Wachen Sie mit Ihrem Lieblingssender auf, oder lassen Sie sich von einem Alarmton wecken. Stellen Sie einfach den Alarm Ihres Philips Radioweckers so ein, dass er Sie mit dem zuletzt wiedergegebenen Radiosender oder mit einem Alarmton weckt. Der Philips Radiowecker schaltet sich zur angegebenen Weckzeit ein und aktiviert automatisch den entsprechenden Radiosender bzw. Alarmton.

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Digitale Abstimmung mit Programmspeichern für noch mehr Komfort

Stellen Sie einfach den gewünschten Radiosender ein, und halten Sie die Speichertaste gedrückt, um die Frequenz zu speichern. Dank der voreingestellten und gespeicherten Radiosender können Sie ganz einfach Ihren Lieblingssender hören, ohne die Frequenz jedes Mal manuell einstellen zu müssen.

Integriertes Aufbewahrungsfach – so haben Sie Ihre Anschlussstecker immer griffbereit

Integriertes Aufbewahrungsfach – so haben Sie Ihre Anschlussstecker immer griffbereit

Dank des integrierten Aufbewahrungsfachs für Ihre Anschlussstecker sind diese immer ordentlich und sicher für die nächste Verwendung aufbewahrt. Es enthält sogar Anschlussstecker in unterschiedlichen Größen für verschiedene Mobiltelefonmodelle und außerdem einen Anschluss für Mini-USB-Geräte.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.1

von 5

7

Bewertungen

3

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Not a design classic, but great sound and functionality

Use this as an alarm clock to wake to DAB radio while charging my I phone. The sound is very good for a product of this size, the visibility of the screen is good and there is a useful remote control. The only niggle is the limited colour choice (black) and an uninspired design.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4200 Digital tuning clock radio verfasst

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24/08/2021

Nederland

Nederland

Verifizierter Käufer

Good for morning wake up

Good for morning wake up but there is not the stereo jack for headphones to listen FM radio when is not needed the speaker.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4200 Klokradio met digitale tuner verfasst

Datum der Verwendung 2019-08-23

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Datum der Verwendung 2019-08-23

20/09/2014

France

France

Pas mal

Bonjour, j'aime bien ce produit, mais je dirais le seul bémol ce sont les coupures de courant, pas de pile pour garder en mémoire, trés dommage.........

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Diese Bewertung wurde für AJ4200 Radio réveil avec tuner numérique verfasst

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