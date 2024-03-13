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AJ4200/12
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Musikwiedergabe von iPod, iPhone oder anderem tragbaren Media Player mit Philips Gerät möglich?
iPod oder iPhone mit meinem Philips Radiowecker aufladbar?
Warum kann ich mein Mobiltelefon nicht mit diesem Philips Gerät aufladen?
Warum kann ich mein USB-Gerät nicht mit diesem Philips Gerät aufladen?
Wie oft wird der Alarm meiner Philips Radio Uhr wiederholt?
Wie kann ich Sender als voreingestellt auf meiner Philips Radio Uhr speichern?
Wie schalte ich den Wecker an meinem Philips AJ4200 Radiowecker aus?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts