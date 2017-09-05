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Eingestellt

Radiowecker

AJ4800/12

2.7

| (18) Bewertungen

Aufwachen und strahlen!

Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.

Alle Vorteile anzeigen

mit Uhrzeitprojektor

Aufwachen und strahlen!

  • Zeitprojektion

  • Digitaler UKW-Tuner

  • Zwei Alarme

  • Akku- oder Netzbetrieb

Zeitprojektion, damit Sie sofort wissen, wie spät es ist

Mit der Zeitprojektion können Sie die Uhrzeit in jedem Winkel auf jede Oberfläche projizieren. Das innovative Projektionssystem garantiert, dass die Zeit immer korrekt positioniert und ausgerichtet ist. Anders als bei konventionellen LC-Displays kann Licht das negative LC-Display fast ohne Verzerrung durchqueren. Eine leistungsfähige LED beleuchtet das negative LCD und projiziert das Licht innerhalb eines bestimmten Abstands. Mit seiner präzisen Linse projiziert die Uhr das Bild auf eine Oberfläche und stellt sogar die Schärfe ein. Sie machen die Augen auf und wissen sofort, wie spät es ist!

Drehen/Umkehren v. projizierten Bildern f. bequemere Anzeige

UKW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören

Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

2.7

von 5

18

Bewertungen

05/09/2017

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Hervorragend

Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

13/11/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Radiowecker

Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

Datum der Verwendung 2017-11-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst

Datum der Verwendung 2017-11-13

26/08/2017

France

France

ce produit est design et très pratique

J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radio-réveil verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radio-réveil verfasst

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