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Eingestellt
AJ4800/12
Aufwachen und strahlen!
Jeder Tag ist anders, da wird der Philips Radiowecker zu einem vertrauten Begleiter. Sein integrierter Projektor schreibt die Uhrzeit auf eine beliebige Oberfläche. Sie wachen auf und wissen gleich, was Sache ist! So beginnt ein guter Tag.
Zeitprojektion
Digitaler UKW-Tuner
Zwei Alarme
Akku- oder Netzbetrieb
Mit der Zeitprojektion können Sie die Uhrzeit in jedem Winkel auf jede Oberfläche projizieren. Das innovative Projektionssystem garantiert, dass die Zeit immer korrekt positioniert und ausgerichtet ist. Anders als bei konventionellen LC-Displays kann Licht das negative LC-Display fast ohne Verzerrung durchqueren. Eine leistungsfähige LED beleuchtet das negative LCD und projiziert das Licht innerhalb eines bestimmten Abstands. Mit seiner präzisen Linse projiziert die Uhr das Bild auf eine Oberfläche und stellt sogar die Schärfe ein. Sie machen die Augen auf und wissen sofort, wie spät es ist!
Durch den integrierten UKW-Tuner kommen Sie jeden Tag in den Genuss Ihrer Lieblingstitel, und Sie können die Nachrichten Ihres Radiosenders anhören. Stellen Sie einfach den Radiosender ein, den Sie hören möchten.
2.7
von 5
18
Bewertungen
Cello
05/09/2017
Suisse
Verifizierter Käufer
Hervorragend
Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst
13/11/2019
Deutschland
Sehr guter Radiowecker
Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radiowecker verfasst
Datum der Verwendung 2017-11-13
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Datum der Verwendung 2017-11-13
avis04
26/08/2017
France
ce produit est design et très pratique
J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AJ4800 Radio-réveil verfasst
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