ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Image principale

Arrêté

Radio-réveil

AJ4800/12

2.7

| (18) Avis

Un réveil en beauté !

Pour que chaque journée soit unique, optez pour ce radio-réveil Philips. Sa particularité : il projette l'heure sur n'importe quelle surface. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux pour voir l'heure ! La matinée ne peut pas mieux commencer !

Voir tous les avantages

avec projection de l'heure

Un réveil en beauté !

  • Projection heure

  • Tuner numérique FM

  • Double alarme

  • Fonctionnement sur piles ou secteur

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre

L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Répétition de l'alarme pour gagner quelques minutes de sommeil

Pour éviter les pannes d'oreiller, le radio-réveil Philips est doté d'une fonction de répétition de l'alarme. Lorsque l'alarme retentit et que vous souhaitez dormir un peu plus longtemps, appuyez tout simplement sur le bouton Repeat Alarm une fois pour continuer à dormir. L'alarme se redéclenchera neuf minutes plus tard. Vous pouvez continuer à appuyer sur le bouton Repeat Alarm toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous décidiez d'éteindre l'alarme.

Tuner FM pour bénéficier de la radio

Le tuner FM intégré vous permet d'écouter de la musique ou les informations tous les jours. Sélectionnez simplement la station de radio de votre choix.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.7

sur 6

18

Avis

26/08/2017

France

France

ce produit est design et très pratique

J'ai acheté ce produit il y a 3 mois, j'en suis très satisfait. Sa fonction de projection de l'heure au plafond est un réelle plus et fonctionne à merveille. Notons aussi que le double réveil (deux réveils) est très pratique. Rien a redire sur la fonction radio. A acheter sans hésiter!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ4800 Radio-réveil

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ4800 Radio-réveil

13/11/2019

Deutschland

Deutschland

Sehr guter Radiowecker

Der Wecker hat ein sehr schönes Design, die Zeitprojektion ist sehr gut und der Radio funktioniert einwandfrei. Perfekter Empfang. Sehr guter Radiowecker und sehr zu empfehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ4800 Radiowecker

Date d'utilisation 2017-11-13

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ4800 Radiowecker

Date d'utilisation 2017-11-13

05/09/2017

Suisse

Suisse

Acheteur vérifié

Hervorragend

Der Wecker tut seine Pflicht Tag und Nacht ausgezeichnet.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ4800 Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour AJ4800 Radiowecker

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.