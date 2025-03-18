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Eingestellt

2000 Series3-in-1: Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter

AMF220/35

4.6
| (196) Bewertungen | 98% empfehlen dieses Produkt.
Reinige, erfrische und wärme dein Zuhause jederzeit
Der Philips 3-in-1-Luftreiniger sorgt für ein gesundes und komfortables Zuhause, das im Winter warm und im Sommer kühl ist. Durch das HEPA-Filtersystem wird die Luft kontinuierlich gereinigt und 99,95 % der Partikel, die kleiner sind als das kleinste bekannte Virus, entfernt.
Alle Vorteile anzeigen

Reinige, erfrische und wärme dein Zuhause jederzeit

  • Reinigt Räume bis zu 42 m²

  • 165 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)

  • HEPA- und Aktivkohlefilter

Bis zu 165 m³/h CADR*: Reinigt Räume bis zu 42 m²**

Bis zu 165 m³/h CADR*: Reinigt Räume bis zu 42 m²**

Die Luftreinigungsfunktion ist für eine Raumgröße von bis zu 42 m²** geeignet. Optimale 360-Grad-Luftzirkulation und ein hoher Wirkungsgrad bei der Filterung von Feinpartikeln sorgen für eine Luftreinigungskapazität (CADR) von bis zu 165 m³/h*. Das Gerät reinigt die Luft bei einer Raumgröße von 20 m² effizient in 17,5 Minuten.

Entfernt 99,95 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern

Entfernt 99,95 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern

Die 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohle- und Vorfilter erfasst 99,95% aller Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern – kleiner als das kleinste bekannte Virus. Sie entfernt Bakterien, Pollen, Staub, PM2,5, Tierhaare, Staubmilben, Schimmelsporen, Gerüche, Gase, Aerosole und andere Schadstoffe.

Luftqualitätssensor, Temperatur und Filterstatus

Luftqualitätssensor, Temperatur und Filterstatus

Der Luftqualitätssensor erkennt Partikel in der Luft, die kleiner als 2,5 μm sind und zeigt die Messwerte in Zahlen und Farben in Echtzeit an. Der Farbstreifen stellt die hohe Luftqualität des Raumes optisch dar – blau (gut), violett (ok), rosa (schlecht) und rot (sehr schlecht). Die Echtzeitanzeige zeigt auch die Innentemperatur und eine Benachrichtigung für den Filterwechsel an.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.6

von 5

196

Bewertungen

98%

empfehlen dieses Produkt.

2

18/03/2025

Deutschland

Deutschland

Top, top, top für Allergiker

Top Luftreiniger. Ich habe spontan (zusätzlich zu leichtem Asthma/Pollenallergie) vor einigen Jahren auch noch eine starke Hausstaubmilbenallergie bekommen. Sehr belastend! Alles im Schlafzimmer auf allergiefreindlich eingestellt, Bettwäsche usw. Das half nur sehr bedingt! Dann kam ich auf die Idee mit dem Luftreiniger. Das war die beste Idee, auf die mich niemand vorher hingewiesen hatte. Seither läuft "mein kleiner Freund" jeden Tag, v.a. abends im Schlafzimmer. Je nach Temperatur mal mit warmen, mal kaltem Gebläse. Ich stelle die Zeitschaltuhr, sodass er in absehbarer Zeit nach mir, auch Feierabend macht. Geräuschpegel ist sehr angenehm. Also, von mir eine uneingeschränkte Empfehlung für ALLERGIKER!!!!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220/75 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220/75 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter verfasst

24/10/2024

Deutschland

Deutschland

Super Filter ich liebe Philips luftreiniger

Also ich habe mir den Luftfilter vor zwei Jahren gekauft neben den AC0820. Da ich Asthma habe kann ich als Erfahrung sprechen das er auf jedenfalls seine Arbeit macht. Wir merken es auch am staubwischen viel viel weniger so sehen auch die Filter aus 😊was mir nur fehlt ist eine automatische Anpassung wie beim AC0820 das ist das einzigste was ich mir nur noch wünsche

Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220R1 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter - Refurbished verfasst

Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220R1 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter - Refurbished verfasst

20/04/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Super Produkt

Mir gefällt das Design sehr gut. Es funktioniert einwandfrei.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220/75 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter verfasst

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Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220/75 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. CADR wird von einem zertifizierten, unabhängigen Labor nach GB/T 18801-2015 getestet. Nach Verbesserungen unserer Testmethode und der Qualitätskontrolle in der Produktion haben wir die CADR-Werte unserer Produkte verbessert.

  2. Wenn du ein Produkt kaufst, bei dem diese Informationen noch nicht auf der Verpackung aktualisiert wurden, sei versichert, dass das Produkt die höhere Spezifikation erreicht, die online erwähnt wird.

  3. Berechnet bei einer Raumgröße von 42 m² nach NRCC-5401 mithilfe des CADR (Zigarettenrauch)-Resultats; gemäß GB/T 18801-2015 geprüft.

  4. Getestet 2020 von IUTA mit NaCl-Aerosol gemäß DIN 71460-1.

  5. Aus der Luft, die den Filter passiert. Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. 40 Minuten lang mit einem Gerät auf maximaler Stufe in einem 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Raum durchgeführt.

  6. Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor einer COVID-19-Infektion, kann aber Teil eines Plans sein, um dich und deine Familie zu schützen (US-Umweltschutzbehörde EPA).

  7. Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet von einem unabhängigen Labor in einem Raum mit 30 m³ gemäß GB 21551.3-2010 (Staphylococcus albus ATCC 8032 als Testbakterien).

  8. Die empfohlene Lebensdauer ist eine theoretische Berechnung, die auf einem durchschnittlichen Luftpartikelgehalt im Freien von 35 μg/m³ basiert, wenn der Luftreiniger auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe in einem Raum mit 39 m² für 16 Stunden pro Tag läuft.