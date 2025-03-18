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Eingestellt
Reinigt Räume bis zu 42 m²
165 m³/h Luftreinigungskapazität (CADR)
HEPA- und Aktivkohlefilter
Die Luftreinigungsfunktion ist für eine Raumgröße von bis zu 42 m²** geeignet. Optimale 360-Grad-Luftzirkulation und ein hoher Wirkungsgrad bei der Filterung von Feinpartikeln sorgen für eine Luftreinigungskapazität (CADR) von bis zu 165 m³/h*. Das Gerät reinigt die Luft bei einer Raumgröße von 20 m² effizient in 17,5 Minuten.
Die 3-schichtige Filterung mit NanoProtect HEPA-, Aktivkohle- und Vorfilter erfasst 99,95% aller Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern – kleiner als das kleinste bekannte Virus. Sie entfernt Bakterien, Pollen, Staub, PM2,5, Tierhaare, Staubmilben, Schimmelsporen, Gerüche, Gase, Aerosole und andere Schadstoffe.
Der Luftqualitätssensor erkennt Partikel in der Luft, die kleiner als 2,5 μm sind und zeigt die Messwerte in Zahlen und Farben in Echtzeit an. Der Farbstreifen stellt die hohe Luftqualität des Raumes optisch dar – blau (gut), violett (ok), rosa (schlecht) und rot (sehr schlecht). Die Echtzeitanzeige zeigt auch die Innentemperatur und eine Benachrichtigung für den Filterwechsel an.
4.6
von 5
196
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Frau Mill
18/03/2025
Deutschland
Top, top, top für Allergiker
Top Luftreiniger. Ich habe spontan (zusätzlich zu leichtem Asthma/Pollenallergie) vor einigen Jahren auch noch eine starke Hausstaubmilbenallergie bekommen. Sehr belastend! Alles im Schlafzimmer auf allergiefreindlich eingestellt, Bettwäsche usw. Das half nur sehr bedingt! Dann kam ich auf die Idee mit dem Luftreiniger. Das war die beste Idee, auf die mich niemand vorher hingewiesen hatte. Seither läuft "mein kleiner Freund" jeden Tag, v.a. abends im Schlafzimmer. Je nach Temperatur mal mit warmen, mal kaltem Gebläse. Ich stelle die Zeitschaltuhr, sodass er in absehbarer Zeit nach mir, auch Feierabend macht. Geräuschpegel ist sehr angenehm. Also, von mir eine uneingeschränkte Empfehlung für ALLERGIKER!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220/75 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Paule89
24/10/2024
Deutschland
Super Filter ich liebe Philips luftreiniger
Also ich habe mir den Luftfilter vor zwei Jahren gekauft neben den AC0820. Da ich Asthma habe kann ich als Erfahrung sprechen das er auf jedenfalls seine Arbeit macht. Wir merken es auch am staubwischen viel viel weniger so sehen auch die Filter aus 😊was mir nur fehlt ist eine automatische Anpassung wie beim AC0820 das ist das einzigste was ich mir nur noch wünsche
Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220R1 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter - Refurbished verfasst
Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220R1 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter - Refurbished verfasst
Leopard10
20/04/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super Produkt
Mir gefällt das Design sehr gut. Es funktioniert einwandfrei.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 2000 Series AMF220/75 3-in-1 Luftreiniger, Ventilator und Heizlüfter verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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CADR wird von einem zertifizierten, unabhängigen Labor nach GB/T 18801-2015 getestet. Nach Verbesserungen unserer Testmethode und der Qualitätskontrolle in der Produktion haben wir die CADR-Werte unserer Produkte verbessert.
Wenn du ein Produkt kaufst, bei dem diese Informationen noch nicht auf der Verpackung aktualisiert wurden, sei versichert, dass das Produkt die höhere Spezifikation erreicht, die online erwähnt wird.
Berechnet bei einer Raumgröße von 42 m² nach NRCC-5401 mithilfe des CADR (Zigarettenrauch)-Resultats; gemäß GB/T 18801-2015 geprüft.
Getestet 2020 von IUTA mit NaCl-Aerosol gemäß DIN 71460-1.
Aus der Luft, die den Filter passiert. Der Mikrobenreduktionstest wurde bei Airmid Healthgroup Ltd. 40 Minuten lang mit einem Gerät auf maximaler Stufe in einem 28,5 m³ großen, mit Influenza A (H1N1) verunreinigten Raum durchgeführt.
Ein Luftreiniger allein schützt nicht vor einer COVID-19-Infektion, kann aber Teil eines Plans sein, um dich und deine Familie zu schützen (US-Umweltschutzbehörde EPA).
Aus der Luft, die den Filter passiert. Getestet von einem unabhängigen Labor in einem Raum mit 30 m³ gemäß GB 21551.3-2010 (Staphylococcus albus ATCC 8032 als Testbakterien).
Die empfohlene Lebensdauer ist eine theoretische Berechnung, die auf einem durchschnittlichen Luftpartikelgehalt im Freien von 35 μg/m³ basiert, wenn der Luftreiniger auf der niedrigsten Geschwindigkeitsstufe in einem Raum mit 39 m² für 16 Stunden pro Tag läuft.