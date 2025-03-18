[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Disclaimer: Wir haben den genannten Luftfilter im Rahmen des Phillips Produkttester Programm zur Verfügung gestellt bekommen. (Die Bewertungen erfolgen ohne redaktionellen Einfluss von Seiten des Herstellers) Die Kombination aus Heizlüfter, Ventilator ist für uns in einer Dachgeschoss Wohnung auch platztechnisch sehr praktisch. Da dieses Gerät auch einen Luftfilter beeinhaltet ist es gerade in den Pollen Monaten für uns umso interessanter. Luftfilter: Da ich als Laie keinerlei qualitativen Messungen durchführen kann beziehen sich die Angaben zu der Reinigungsleistung auf meine persönliche Wahrnehmung! Die farbige Luftqualitätsanzeige des Gerätes selbst war bei uns während der Nutzung mit wenigen Ausnahmen ständig in einem sehr guten Bereich. Bezüglich der Reinigungskapazität kann man sich an die Herstellerangaben halten. Im offenen Essbereich ließ sich innerhalb von einer halben Stunde der überwiegende Essensgeruch deutlich reduzieren (nicht die Hauptaufgabe aber seis drum). Beim Saugen und Staubwischen konnten wir eine schlechtere Luftqualität provozieren. Das Gerät hat aber die Teilchen Belastung zuverlässig wieder reduziert. Interessant ist für uns auch die Aussicht in den Monaten mit Pollenflug eine Beschwerdereduzierung zu erzielen. Zumindest Ansatzweise konnten wir beim Lüften zu akuten Zeiten bei laufendem Filter eine deutliche Entlastung wahrnehmen. Ventilator weitere Funkionen und Fernbedienung: Insbesondere in den Sommermonaten sind wir vor allem ab Mittag auf einen Ventilator angewiesen. Der Kombiluftfilter ermöglicht uns jetzt deutlich leiser als zuvor auf einen konstanten Luftstrom in unsere Wohnung zu bringen. Die unterschiedlichen Abstufungen des Schwenkens ermöglichen in nahezu jeder Raumsituation (Mitte, Rand, neben dem Kaminschacht) eine praktikable Einstellung. Zum Schlafengehen oder auch wenn man das Haus verlassen möchte ist die Timerfunktion sehr hilfreich. Sie ermöglicht in Stundenintervallen den Ausschaltzeitpunkt zu wählen. Ebenfalls für Abends/Nachts ungemein wichtig (zumindest für Lichtempfindliche) ist, dass man die Lichtfunktionen des Gerätes seperat ausschalten kann. Es leuchtet dann weder das Displaz noch der Kreis um den Luftauslass. Passend zu den Funktionen ist die Fernbedienung hervorzuheben. Sie ist leicht, liegt gut in der Hand und alle Funktionen lassen sich mit ihr bequem von überall steuern. Wenn man sie nicht braucht kann man sie praktisch auf der Rückseite vom "Kopf" des Gerätes magnetisch in einer Mulde anheften. Heizlüfter: Im Testzeitraum selbst hatten wir keine frostigen Temperaturen. Somit lässt sich zur Heizlüfterfunktion nicht mehr sagen als, dass sie bei den kurzen Testungen Reibungslos funktioniert hat. (Lediglich beim ersten Testen kurz nach der Inbetriebnahme hat sich ein leicht unangenehmer Geruch bemerkbar gemacht. Dieser war nach wenigen Minuten verflogen). Positiv erwähnen möchte ich, dass mir das Design insbesondere bei der Nutzung der Heizfunktion durchdacht vorkommt. (Ich habe allerdings keine Information ob dies technische Gründe hat oder so intendiert ist.) Die Runde „Kopf“form des Kombigerätes erschwert es versehentlich Dinge auf dem Gerät abyulegen/-stellen und kann so die Unfallgefahr durch Unachtsamkeit reduzieren. Inbetriebnahme: Die Anleitung ist einleuchtend und es sind nur wenige Handgriffe nötig. Die Aufnahme des Filters befindet sich auf der Rückseite und ist gut Zugänglich. Die Klappe ist für meinen Geschmack etwas zu gut zugänglich. (Die Abdeckung ist magnetisch und lässt sich sehr leicht lösen. Beim herausnehmen des Filters zum Entfernen der Schutzhülle vor Inbetriebnahme ist mir die Klappe direkt entgegen gefallen als ich die Transportklebestreifen am Rand entfernen wollte.) Fazit: Insgesamt ein super Produkt. Mir gefällt der Look (als wäre ein Droide aus einem Sci-Fi Film zu Besuch) Die für mich relevanten Funktionen sind vorhanden (Timer, Schwenken, Licht aus, Fernbedienung) Das einzige was für mich ggf. besser sein könnte sind die Klappe vom Filter und noch etwas mehr Standstabilität. Es ist, auch in Anbetracht der Höhe, bereits recht Stabil. Da man ihn aber doch oft in der Mitte eines Raumes aufstellt um ihn optimal nutzen zu können stößt man doch auch mal degegen.