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Arrêté
Purifie les pièces jusqu'à 42 m²
CADR (débit d'air pur) de 165 m³/h
Filtres HEPA et charbon actif
La fonction de purification est adaptée à une pièce d'une taille maximale de 42 m²**. La conception optimale de l'entrée d'air à 360° et l'efficacité élevée du filtrage des particules ultra-fines assurent une purification avec un CADR pouvant atteindre 165 m³/h*. L'air d'une pièce de 20 m² est purifié en 17,5 minutes.
Le système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre piège 99,95 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron, ce qui est inférieur au plus petit virus connu***. Il élimine bactéries, pollen, poussière, PM2.5, squames d'animaux, acariens, spores de moisissures, odeurs, gaz, aérosols et autres polluants.
Le capteur de qualité de l'air détecte les particules dans l'air mesurant moins de 2,5 µm et affiche le résultat en temps réel, sous forme numérique et par le biais d'un indicateur coloré. La barre colorée fournit une indication visuelle de la qualité de l'air intérieur : bleu (bonne qualité), violet (moyenne), rose (mauvaise) et rouge (très mauvaise). L'affichage en temps réel comprend également la température intérieure et une alerte de changement de filtre.
4.6
sur 6
196
Avis
98%
recommandent ce produit
athisjac
08/07/2022
France
Acheteur vérifié
correspond à mes besoins
de faible encombrement, silencieux, efficace ( je n'ai pas besoin de la fonction chauffage) donc l'absence de thermostat, ne me dérange pas
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15
lukys
10/01/2022
France
Acheteur vérifié
bon produit 3en1
très bon produit avec c'est appareil et super car depuis je n'éternue presque plus et ne me mouche beaucoup moins
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15
Sydneyannette
14/09/2021
France
Acheteur vérifié
Excellente qualité et performance
Je donne 5 étoiles a ce produit car j'estime vraiment que la qualité est excellente. Le purificateur est robuste, de design est bien moderne. La couleur est super pour le décor contemporain. La taille ni pas trop petite ni pas trop haute, juste ce qu'il faut pout avoir l'air froid ou chaud directement sur toi. Le flux d'air est assez puissant. J'aime l'option de 3 vitesses différents. C'est très utile. On sent bien la différence entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Par contre, il n'y a pas beaucoup de différence en puissance entre la vitesse 2 et la vitesse 3. C'est un point a améliorer si possible. J'aime beaucoup que le bruit est pas très fort même avec la vitesse 3 (ce qui est génial pour des gens avec des oreilles sensibles). Et bien sur si on ajoute encore 2-3 vitesses, le bruit va augmenter aussi, donc a réfléchir sur l'utilité. Je trouve que l'air chaud est vraiment chaud! On a pas besoin plus. Par contre, j'attend l'air un peu plus froid avec la vitesse 3 (pas suffisamment a mon avis, mais bien sur ce n'est pas la climatisation non plus!). J'adore les boutons tactiles en haut. Très classe! Et j'adore la place dédiée a la télécommande derrière le purificateur (je peux être sur de ne pas le perdre!). Le filtre est facile a enlever pour nettoyer ou remplacer. Ce purificateur peut tourner a 350 dégrées, donc vous pouvez être sur que tous les membres de la famille dans la même pièce vont profiter du confort de l'air frais ou chaud. Le purificateur a la lumière bleu quand il est en mode de l'air froid et la lumière rouge quand il est en mode de l'air chaud. C'est bien pensé pour ne jamais confondre les 2 options! Le purificateur fait parfaitement son travail même dans des grande pièces (ce qui est génial si vous avez des animaux, des bébés ou des gens souffrant des allergies dans la famille). Et en gros plus c'est l'indicateur de la température dans la pièce et la qualité de l'air. Très pratique! Un désavantage quand même, le fil électrique ne se détache pas et il n'y a pas l'endroit dédié pour le range a l'intérieur de la machine quand on ne l'utilise pas (pas très pratique quand vous avez des animaux qui aiment tout manger...) A améliorer, s'il vous plait!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15
CADR testé par un laboratoire tiers certifié, conformément à la norme GB/T 18801-2015. Suite aux améliorations apportées à notre méthode de test et au contrôle qualité en production, nous avons revu à la hausse le CADR de nos produits.
Si vous achetez un produit dans un emballage sur lequel cette information n'a pas été mise à jour, ayez l'assurance que le produit présente la spécification supérieure indiquée en ligne.
La taille de la pièce de 42 m² est calculée selon la norme NRCC-5401 en utilisant le CADR de fumée de cigarette testé selon la norme GB/T18801-2015.
* Tests réalisés en 2020 par l'IUTA conformément à la norme DIN71460-1 en utilisant un aérosol de NaCl.
* * Le test de taux de réduction microbienne portant sur l'air traversant le filtre est réalisé par Airmid Health group Ltd. Résultats au bout de 40 minutes, avec l'appareil en mode Max. dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.
* * À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas du Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection personnel et familial (US Environmental Protection Agency, ou Agence américaine de protection de l'environnement).
* * * Test portant sur l'air traversant le filtre, réalisé par un laboratoire tiers dans une chambre de 30 m³ conformément à la norme GB21551.3-2010 (avec la bactérie Staphylococcus Albus 8032).
* * * * La durée de vie recommandée correspond à un calcul théorique basé sur un niveau moyen de particules aériennes en extérieur de 35 µg/m³, avec le purificateur fonctionnant au niveau de vitesse minimal dans une pièce de 39 m² pendant 16 heures par jour.