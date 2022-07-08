ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
  • Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment

Arrêté

Série 2000Purificateur, ventilateur et chauffage 3 en 1

AMF220/35

4.6
| (196) Avis | 98% recommandent ce produit
Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment
Le purificateur d'air 3 en 1 Philips maintient un intérieur sain et confortable. Il vous réchauffe en hiver et vous rafraîchit en été, en purifiant l'air en permanence : il élimine 99,95 % des particules aussi petites que le plus petit virus connu grâce à son système de filtration HEPA.
Voir tous les avantages

Purifiez, ventilez et chauffez votre maison à tout moment

  • Purifie les pièces jusqu'à 42 m²

  • CADR (débit d'air pur) de 165 m³/h

  • Filtres HEPA et charbon actif

CADR jusqu'à 165 m³/h* : purifie les pièces jusqu'à 42 m²**

CADR jusqu'à 165 m³/h* : purifie les pièces jusqu'à 42 m²**

La fonction de purification est adaptée à une pièce d'une taille maximale de 42 m²**. La conception optimale de l'entrée d'air à 360° et l'efficacité élevée du filtrage des particules ultra-fines assurent une purification avec un CADR pouvant atteindre 165 m³/h*. L'air d'une pièce de 20 m² est purifié en 17,5 minutes.

Filtre 99,95 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron

Filtre 99,95 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron

Le système de filtration à 3 couches avec HEPA NanoProtect, charbon actif et préfiltre piège 99,95 % des particules mesurant jusqu'à 0,003 micron, ce qui est inférieur au plus petit virus connu***. Il élimine bactéries, pollen, poussière, PM2.5, squames d'animaux, acariens, spores de moisissures, odeurs, gaz, aérosols et autres polluants.

Capteur de qualité de l'air, température et état du filtre

Capteur de qualité de l'air, température et état du filtre

Le capteur de qualité de l'air détecte les particules dans l'air mesurant moins de 2,5 µm et affiche le résultat en temps réel, sous forme numérique et par le biais d'un indicateur coloré. La barre colorée fournit une indication visuelle de la qualité de l'air intérieur : bleu (bonne qualité), violet (moyenne), rose (mauvaise) et rouge (très mauvaise). L'affichage en temps réel comprend également la température intérieure et une alerte de changement de filtre.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 6

196

Avis

98%

recommandent ce produit

2

08/07/2022

France

France

Acheteur vérifié

correspond à mes besoins

de faible encombrement, silencieux, efficace ( je n'ai pas besoin de la fonction chauffage) donc l'absence de thermostat, ne me dérange pas

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15

10/01/2022

France

France

Acheteur vérifié

bon produit 3en1

très bon produit avec c'est appareil et super car depuis je n'éternue presque plus et ne me mouche beaucoup moins

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15

14/09/2021

France

France

Acheteur vérifié

Excellente qualité et performance

Je donne 5 étoiles a ce produit car j'estime vraiment que la qualité est excellente. Le purificateur est robuste, de design est bien moderne. La couleur est super pour le décor contemporain. La taille ni pas trop petite ni pas trop haute, juste ce qu'il faut pout avoir l'air froid ou chaud directement sur toi. Le flux d'air est assez puissant. J'aime l'option de 3 vitesses différents. C'est très utile. On sent bien la différence entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Par contre, il n'y a pas beaucoup de différence en puissance entre la vitesse 2 et la vitesse 3. C'est un point a améliorer si possible. J'aime beaucoup que le bruit est pas très fort même avec la vitesse 3 (ce qui est génial pour des gens avec des oreilles sensibles). Et bien sur si on ajoute encore 2-3 vitesses, le bruit va augmenter aussi, donc a réfléchir sur l'utilité. Je trouve que l'air chaud est vraiment chaud! On a pas besoin plus. Par contre, j'attend l'air un peu plus froid avec la vitesse 3 (pas suffisamment a mon avis, mais bien sur ce n'est pas la climatisation non plus!). J'adore les boutons tactiles en haut. Très classe! Et j'adore la place dédiée a la télécommande derrière le purificateur (je peux être sur de ne pas le perdre!). Le filtre est facile a enlever pour nettoyer ou remplacer. Ce purificateur peut tourner a 350 dégrées, donc vous pouvez être sur que tous les membres de la famille dans la même pièce vont profiter du confort de l'air frais ou chaud. Le purificateur a la lumière bleu quand il est en mode de l'air froid et la lumière rouge quand il est en mode de l'air chaud. C'est bien pensé pour ne jamais confondre les 2 options! Le purificateur fait parfaitement son travail même dans des grande pièces (ce qui est génial si vous avez des animaux, des bébés ou des gens souffrant des allergies dans la famille). Et en gros plus c'est l'indicateur de la température dans la pièce et la qualité de l'air. Très pratique! Un désavantage quand même, le fil électrique ne se détache pas et il n'y a pas l'endroit dédié pour le range a l'intérieur de la machine quand on ne l'utilise pas (pas très pratique quand vous avez des animaux qui aiment tout manger...) A améliorer, s'il vous plait!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Purificateur, ventilateur et chauffage 3-en-1 série 2000 AMF220/15

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. CADR testé par un laboratoire tiers certifié, conformément à la norme GB/T 18801-2015. Suite aux améliorations apportées à notre méthode de test et au contrôle qualité en production, nous avons revu à la hausse le CADR de nos produits.

  2. Si vous achetez un produit dans un emballage sur lequel cette information n'a pas été mise à jour, ayez l'assurance que le produit présente la spécification supérieure indiquée en ligne.

  3. La taille de la pièce de 42 m² est calculée selon la norme NRCC-5401 en utilisant le CADR de fumée de cigarette testé selon la norme GB/T18801-2015.

  4. * Tests réalisés en 2020 par l'IUTA conformément à la norme DIN71460-1 en utilisant un aérosol de NaCl.

  5. * * Le test de taux de réduction microbienne portant sur l'air traversant le filtre est réalisé par Airmid Health group Ltd. Résultats au bout de 40 minutes, avec l'appareil en mode Max. dans une chambre de test de 28,5 m³ contaminée par le virus de la grippe A (H1N1) en suspension dans l'air.

  6. * * À lui seul, un purificateur d'air ne protège pas du Covid-19, mais il a sa place dans votre plan de protection personnel et familial (US Environmental Protection Agency, ou Agence américaine de protection de l'environnement).

  7. * * * Test portant sur l'air traversant le filtre, réalisé par un laboratoire tiers dans une chambre de 30 m³ conformément à la norme GB21551.3-2010 (avec la bactérie Staphylococcus Albus 8032).

  8. * * * * La durée de vie recommandée correspond à un calcul théorique basé sur un niveau moyen de particules aériennes en extérieur de 35 µg/m³, avec le purificateur fonctionnant au niveau de vitesse minimal dans une pièce de 39 m² pendant 16 heures par jour.