Je donne 5 étoiles a ce produit car j'estime vraiment que la qualité est excellente. Le purificateur est robuste, de design est bien moderne. La couleur est super pour le décor contemporain. La taille ni pas trop petite ni pas trop haute, juste ce qu'il faut pout avoir l'air froid ou chaud directement sur toi. Le flux d'air est assez puissant. J'aime l'option de 3 vitesses différents. C'est très utile. On sent bien la différence entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Par contre, il n'y a pas beaucoup de différence en puissance entre la vitesse 2 et la vitesse 3. C'est un point a améliorer si possible. J'aime beaucoup que le bruit est pas très fort même avec la vitesse 3 (ce qui est génial pour des gens avec des oreilles sensibles). Et bien sur si on ajoute encore 2-3 vitesses, le bruit va augmenter aussi, donc a réfléchir sur l'utilité. Je trouve que l'air chaud est vraiment chaud! On a pas besoin plus. Par contre, j'attend l'air un peu plus froid avec la vitesse 3 (pas suffisamment a mon avis, mais bien sur ce n'est pas la climatisation non plus!). J'adore les boutons tactiles en haut. Très classe! Et j'adore la place dédiée a la télécommande derrière le purificateur (je peux être sur de ne pas le perdre!). Le filtre est facile a enlever pour nettoyer ou remplacer. Ce purificateur peut tourner a 350 dégrées, donc vous pouvez être sur que tous les membres de la famille dans la même pièce vont profiter du confort de l'air frais ou chaud. Le purificateur a la lumière bleu quand il est en mode de l'air froid et la lumière rouge quand il est en mode de l'air chaud. C'est bien pensé pour ne jamais confondre les 2 options! Le purificateur fait parfaitement son travail même dans des grande pièces (ce qui est génial si vous avez des animaux, des bébés ou des gens souffrant des allergies dans la famille). Et en gros plus c'est l'indicateur de la température dans la pièce et la qualité de l'air. Très pratique! Un désavantage quand même, le fil électrique ne se détache pas et il n'y a pas l'endroit dédié pour le range a l'intérieur de la machine quand on ne l'utilise pas (pas très pratique quand vous avez des animaux qui aiment tout manger...) A améliorer, s'il vous plait!