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Eingestellt
CloseCut-Scherkopf
Wet&Dry
Trimmer
Die Aquatec-Versiegelung auf dem Rasierer macht ihn zu 100 % wasserdicht. Verwenden Sie ihn in der Dusche mit Ihrem bevorzugten Rasiergel oder mit Schaum für zusätzlichen Hautschutz. Zugunsten der Bequemlichkeit können Sie sich natürlich auch trocken rasieren. Wenn Sie fertig sind, öffnen Sie einfach die Scherköpfe, und spülen Sie Ihren Rasierer ganz einfach unter fließendem Wasser ab, um ihn zu reinigen.
Die CloseCut-Klingen gleiten dank ihrer abgerundeten Kanten sanft über die Haut – für eine gründliche und angenehme Rasur.
Um eine maximale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie die Scherköpfe alle zwei Jahre auswechseln.
3.9
von 5
27
Bewertungen
88%
empfehlen dieses Produkt.
No tengo.
04/06/2020
España
Verifizierter Käufer
Afieta bien
Llevo mas de 20 años usando la maquinilla philips y me ha servido estupendamente, gracias.
Vorteile
De mis amigos
Nachteile
nada
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 AT620/14 Afeitadora eléctrica Wet & Dry verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Buscher
27/11/2019
Nederland
Verifizierter Käufer
Goede behandeling
Zowel droog als nat scheren heeft voordelen voor winterse als zomer maanden
Vorteile
Kan beter schoon gemaakt worden
Nachteile
Bij opladen blijft lamp branden weet niet wanneer hij vol is
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Shaver series 3000 AT620/14 Elektrisch scheerapparaat, nat/droog verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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MazinguerZ
18/12/2018
España
Teil der Aktion
Muy buena
Es una maquinilla que realiza un afeitado suave y apurado, tanto en seco como en mojado. Me ha creado muy buenas sensaciones.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Quelle: Euromonitor International Limited, Einzelhandelsumsatz in Volumen, nach der Definition von Körperhaarrasierern, 2024 daten, Forschung durchgeführt im Oktober 2024.