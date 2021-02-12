Schon beim Auspacken ist mir aufgefallen, das es sich hier nicht nur um Lautsprecher in einem sehr ansprechenden Design handelt, sondern das diese auch dementsprechend hochwertig verarbeitet sind. Sie sind für ihre Größe relativ schwer und auch am Gehäuse ist nichts was scheppert oder knarrt. Alles ist sehr edel in Holz und Aluminium gehalten. Auch die wenigen Knöpfe sind dezent, aber gut erreichbar seitlich am Gehäuse angebracht. Diese werden aber nur benötigt, falls man die Lautsprecher auch mal ohne Tablet, Smart Phone, oder PC nutzen möchte. Der für mich sinnvollste Knopf ist jedoch die Ein- Austaste. Weil sich mit dieser Taste die Lautsprecher nicht nur in Standby versetzt lassen, sondern weil damit auch die Möglichkeit besteht (durch 3 Sekunden gedrückt halten) das System vollkommen abzuschalten, was heut zu Tage sehr selten geworden ist. Auch wenn nur wenig, spart so etwas Strom wenn man mal mehrere Tage nicht Zuhause ist. Das Anschließen und das Verbinden mit den WiFi Geräten geht dank der Kurzanleitung in weniger als 10 Minuten und sehr einfach. Die zwei Lautsprecher durch das beiliegende Kabel (was ausreichend lang ist) mit einander verbinden, Netzadapter einstecken, kostenlose App auf Smart Phone, oder Tablet laden, den Anweisungen folgen und schon kann das System benutzt werden. Hat bei mir auf Anhieb und wirklich sehr einfach funktioniert. Tipp! W-LAN Passwort bereit halten. Auf allen zusätzlichen WiFi Geräten muss dann nur noch die kostenlose App oder beim PC die kostenlose Software installiert werden um Musik übertragen zu können. Da die Lautsprecher mit meinem Heimnetzwerk verbunden sind, ist es in diesem Fall sogar so, das ich all meine auf dem PC freigegebene Musik direkt vom Smart Phone oder Tablet über die Lautsprecher App aufrufen und abspielen kann. Ohne das eine Spezielle Software auf dem PC installiert werden muss. Auch am Netzwerk angeschlossene Festplatten oder Stick´s auf denen Musik enthalten ist, werden in der App erkannt und es ist möglich die darauf gespeicherte Musik abzuspielen. Mit der Philips App kann generell alles gesteuert werden was das System anbelangt. Das Abspielen von Titeln, Wiedergabelisten, oder auch solche zu erstellen. Sie bietet die Möglichkeit, Musik von einer Reihe bekannter Musikplattformen zu streamen, oder sogar kostenlos Internetradio zu hören. Es lassen sich unter Anderem 5 Favoriten auf die Programm Tasten der Lautsprecher speichern um auch Internetradio ohne Smart Phone oder Tablet zu hören. Laut und leiser macht man dann auch einfach direkt am Lautsprecher. Außerdem lassen sich über die App auch alle weitern Anschlüsse ansteuern und die Lautstärke regeln. Die Lautsprecher besitzen noch eine Vielzahl weitere Anschlussmöglichkeiten. Vom Klinkenstecker, über Koaxial, bis hin zu Optisch (Lichtleiter) und Chinch ist alles da. Sogar ein Ethernet Anschluss ist vorhanden, falls man den Router lieber direkt anschließen möchte. Ich hab meine Fernseher über Koaxial und meinen DVD Player über den optischen Anschluss an die Lautsprecher angeschlossen. Somit hab ich jetzt ohne weitere Geräte eine vollwertige HiFi Anlage und ein Heimkinosystem was sich nicht zu verstecken braucht. Radio, CD, DVD und Filme können jetzt über die Philips Lautsprecher gehört werden. Und das ist auch das schönste an den Philips A9… das hören! Der Sound ist einfach nur Gigantisch. Die Bässe kommen so tief und sauber zur Geltung wie man es nur bei einem Subwoofer oder deutlich größeren und teureren Lautsprechern vermuten würde. Die Höhen klingen Glasklar und es macht einfach nur Spaß lauter zu drehen. Und genau an diesem Punkt spiegelt sich die Verarbeitung wieder. Egal wie laut man dreht, an den Lautsprechern scheppert nichts, klingelt nichts und auch sonst keine Geräusche die nicht zur Musik gehören. Einfach nur sauberer und klarer Klang, so wie man sich das eigentlich auch wünscht. Filme auf DVD schauen ist mit diesen Lautsprechern ein wahres Erlebnis, oder eine angeschlossene Gamingstation machen mit diesem Sound gleich doppelt so viel Spaß. Design und Sound, meiner Meinung nach beides einfach fantastisch. Viele haben hier die App von Philips kritisiert. Also in meinem Fall ist es die App "AirStudio+" (auch von Philips) damit funktioniert alles einwandfrei.