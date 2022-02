Schnelle und einfache Einrichtung

Wirklich jeder kann die kabellosen Fidelio HiFi-Lautsprecher aufstellen – Sie müssen kein Experte mit technischem Sachverstand sein, um die Lautsprecher auszupacken und innerhalb von 5 Minuten den vollen Klang zu genießen. Unser Anliegen ist es, dass Sie so schnell wie möglich in den Klanggenuss Ihrer Fidelio Lautsprecher kommen. Deshalb haben wir keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass das Aufstellen der Lautsprecher in wenigen einfachen Schritten ausgeführt werden kann. Das Fidelio System unterstützt Sie dabei ebenfalls über verständliche Anleitungen.