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Eingestellt
AW9000/10
All Ihre Musik in HiFi-Sound. Kabellos.
Hören Sie Ihre Musik kabellos und in HiFi-Sound mit den kabellosen Philips Fidelio HiFi-Lautsprechern. Streamen Sie Musik problemlos mit 6 HiFi-Treibern für kräftigen Sound und ultimative Stereodarstellung.
HiFi-Stereosound
100 W, 6 HiFi-Lautsprecher
Digitaler und analoger Eingang
Digitale und analoge Eingänge bieten neben dem kabellosen Streaming eine ganze Reihe weiterer Optionen. Schließen Sie einen Fernseher, einen Blu-ray-Player, eine Spielekonsole oder einen anderen Media Player an, und genießen Sie die Klangausgabe in HiFi-Sound über Ihre Philips Lautsprecher.
Wirklich jeder kann die kabellosen Fidelio HiFi-Lautsprecher aufstellen – Sie müssen kein Experte mit technischem Sachverstand sein, um die Lautsprecher auszupacken und innerhalb von 5 Minuten den vollen Klang zu genießen. Unser Anliegen ist es, dass Sie so schnell wie möglich in den Klanggenuss Ihrer Fidelio Lautsprecher kommen. Deshalb haben wir keine Mühen gescheut, um sicherzustellen, dass das Aufstellen der Lautsprecher in wenigen einfachen Schritten ausgeführt werden kann. Das Fidelio System unterstützt Sie dabei ebenfalls über verständliche Anleitungen.
Der Lautsprecher verfügt über speziell angewinkelte professionelle HiFi-Lautsprecher, die dafür konzipiert wurden, den großflächigsten und eindringlichsten Raumklangbereich überhaupt zu erzeugen. Die Anordnung der Lautsprecher bietet unübertroffene, dynamische Klangqualität, ganz gleich, wo Sie sich im Raum befinden. Durch das einzigartige Design fügen sich die Lautsprecher unauffällig in Ihre Inneneinrichtung ein.
3.0
von 5
90
Bewertungen
yobu
12/02/2021
Deutschland
Klassiker mit gutem Klang*
Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)
Vorteile
Kann sehr gut klingen
Nachteile
Bekannte App Defizite
Diese Bewertung wurde für AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9 verfasst
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Hank123
04/03/2017
Deutschland
Super klang,
Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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EricThomson
31/10/2014
Deutschland
Verifizierter Käufer
fetter Sound
Super Klang, ruck zuck installiert! Leider kein Airplay, aber mit einer Apple Airport Express auch per Airplay ansteuerbar ! Bin sehr zufrieden!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9 verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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