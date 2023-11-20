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Eingestellt
Support
AX3300/00
Eingestellt
Der Philips CD-Player wird nicht mit Strom versorgt.
Schlechte Klangqualität oder kein Ton von meinem Philips Player
READ, READING, READING CD , 1 --:-- oder CDrEAD wird auf meinem Philips Gerät angezeigt
Unterbrechung/Aussetzer der Tonwiedergabe in einem Kopfhörerkanal meines Philips Kopffhörers
CD springt während der Wiedergabe auf meinem Philips Player
NF Disc, no RF, oder UNFINALIZED auf meinem Philips Player
Disk wird nicht wiedergegeben, obwohl sie sich im Philips Player dreht
"OOPS" wird auf meinen Philips Player angezeigt
Philips CD-Player wird nicht mit Strom versorgt
Err, Error oder Disc Error werden auf meinem Philips Player angezeigt