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Arrêté
AX3300/00
La protection électronique antichoc est une fonction ultrapratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.
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