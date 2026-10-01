Magic ESP™ 45 secondes

La protection électronique antichoc est une fonction ultrapratique qui garantit une musique sans saut de piste même lorsque le baladeur CD est soumis à des chocs, notamment durant votre jogging ou vos déplacements. Les appareils équipés de cette protection sont dotés d'un tampon électronique intelligent qui adapte à la fois le contenu et la vitesse de rotation du laser automatiquement pour une lecture continue.