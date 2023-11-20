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Mon lecteur CD Philips n’est pas alimenté
Pas de son ou son de mauvaise qualité de mon lecteur Philips
Les messages suivants s'affichent : READ, READING, READING CD, 1 --:-- ou CDrEAD
Le son de mon casque Philips est intermittent
La lecture de CD est saccadée sur mon lecteur CD Philips
Le message NF Disc, no RF ou UNFINALIZED s’affiche sur mon lecteur Philips
Le disque tourne dans mon lecteur Philips mais il n’y a pas de son
Le message « OOPS » s’affiche sur mon lecteur CD Philips
Mon lecteur CD Philips n’est pas alimenté
Les messages Err, Error ou Disc Error apparaissent sur mon lecteur Philips