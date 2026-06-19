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AX3300 Portable CD Player

AX3300/00

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Flacher tragbarer CD-Player im runden, kompakten Design

Einzigartiges, optisch animiertes Gehäuse macht gute Laune

45 Sekunden ESP™

Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.

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