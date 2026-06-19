Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
AX3300/00
Bei Electronic Skip Protection handelt es sich um eine praktische Funktion, die erschütterungsfreie Musikwiedergabe garantiert, auch wenn Ihr Player beim Joggen oder unterwegs Stößen und anderen Erschütterungen ausgesetzt ist. Geräte mit Electronic Skip Protection haben einen intelligenten, elektronischen Speicher, der Inhalte wie auch die Lasergeschwindigkeit automatisch ausgleicht, sodass Musikgenuss ohne Unterbrechung garantiert werden kann.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
Bewertungen