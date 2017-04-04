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Eingestellt
86,7 cm/34"
WQHD (3440 x 1440)
Desktop-Monitore bieten eine persönliche Benutzererfahrung, für die sich ein geschwungenes Design gut eignet. Der geschwungene Bildschirm sorgt für einen angenehmen, subtilen Effekt, der Sie in den Fokus rückt.
Die neuen Philips Monitore verfügen über extrem schmale Rahmen, die größtmögliche Bildgröße bei geringsten Ablenkungen ermöglichen. Besonders geeignet für Mehrfach-Display- oder Tiling-Aufstellungen etwa für Spiele, Grafikdesign oder berufliche Anwendungen, gibt Ihnen der Monitor mit ultraschmalem Rahmen das Gefühl, einen großen Monitor zu verwenden.
Diese hochmodernen Philips Monitore bieten kristallklare Vierfach-HD-UltraWide-Bilder mit 3.440 x 1.440 Pixeln. Dank der Hochleistungsanzeigen mit einer hohen Pixeldichte und 178/178 breiten Betrachtungswinkeln erwecken diese neuen Monitore Ihre Bilder und Grafiken zum Leben. Das UltraWide-Bildformat 21:9 ermöglicht höhere Produktivität mit mehr Platz für die gleichzeitige Anzeige nebeneinander und mehr sichtbare Tabellenspalten. Egal, ob Sie hohe Ansprüche an detaillierte Daten für professionelle CAD-CAM-Lösungen stellen oder mit riesigen Tabellenkalkulationen arbeiten, Monitore von Philips liefern stets kristallklare Bilder.
4.5
von 5
4
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display verfasst
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Lynhart
18/12/2016
Danmark
Verifizierter Käufer
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display verfasst
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Neo99
18/05/2017
Deutschland
Verifizierter Käufer
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor verfasst
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Radius der Monitorkrümmung in mm
Dieses Philips Display ist MHL-zertifiziert. Falls Ihr MHL-Gerät keine Verbindung herstellen kann oder nicht richtig funktioniert, schauen Sie in den FAQs zur Ihrem MHL-Gerät nach Anweisungen, oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Möglicherweise verlangt der Gerätehersteller, dass Sie ein markenspezifisches MHL-Kabel oder einen Adapter erwerben, damit das Display funktioniert.
Erfordert ein optionales MHL-zertifiziertes mobiles Gerät und MHL-Kabel (nicht enthalten). Bitte wenden Sie sich an den Anbieter Ihres MHL-Geräts, um Informationen zur Kompatibilität zu erhalten.
Standby/Energiesparmodus von ErP ist nicht zutreffend für die MHL-Ladefunktion
Eine vollständige Liste von MHL-fähigen Produkten finden Sie auf www.mhlconsortiun.org
Reaktionszeitwert gleich SmartResponse