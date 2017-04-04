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  • Brilliance Écran LCD ultra-large incurvé
    Large, beau, incurvé
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  • Brilliance Écran LCD ultra-large incurvé
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Arrêté

BrillianceÉcran LCD ultra-large incurvé

BDM3490UC/00

4.5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Large, beau, incurvé
La légère courbe du moniteur ultra-large incurvé Philips vous place au centre du bureau, pour une expérience inédite réellement immersive.
Voir tous les avantages

Inspiré par le monde qui nous entoure

Large, beau, incurvé

  • 86,7 cm (34")

  • WQHD (3 440 x 1 440)

Écran à conception incurvée pour une expérience plus immersive

Écran à conception incurvée pour une expérience plus immersive

Les moniteurs de bureau offrent une expérience d'utilisateur individuelle, ce qui convient très bien à une conception incurvée. L'écran incurvé produit un effet d'immersion subtil et agréable qui vous plonge au cœur de l'action.

Écran intégral avec bordure fine pour un rendu homogène

Écran intégral avec bordure fine pour un rendu homogène

Les nouveaux écrans Philips comportent des bordures ultraminces permettant de réduire les distractions et d'optimiser la surface de visionnement. Particulièrement adaptés à une installation multiécran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, les bordures vous donnent l'impression d'utiliser un seul grand écran.

Des images UltraWide CrystalClear QHD 3 440 x 1 440 pixels

Des images UltraWide CrystalClear QHD 3 440 x 1 440 pixels

Ces moniteurs Philips offrent des images UltraWide CrystalClear Quad HD 3 440 x 1 440 pixels. Équipés de dalles hautes performances offrant une grande densité de pixels et un grand angle de vue de -178/+178 degrés, ces nouveaux moniteurs donnent vie à vos images et graphismes. Leur format 21/9 UltraWide vous permet d'augmenter votre productivité en facilitant les comparaisons directes et l'affichage des différentes colonnes des feuilles de calcul. Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des informations détaillées pour ses solutions de CAO et FAO ou un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, les écrans Philips affichent des images de qualité CrystalClear.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.5

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

04/04/2017

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Excellent Monitor

More than happy with this monitor, would recommend to anyone.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display

18/12/2016

Danmark

Danmark

Acheteur vérifié

Super skærm

Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display

18/05/2017

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Edler Monitor aber nicht ganz perfekt

Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor

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  1. Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm

  2. Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.

  3. Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.

  4. L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.

  5. Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org

  6. Temps de réponse égal à SmartResponse