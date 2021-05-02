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1 Kammaufsatz, 3 mm
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
50 Minuten Akkubetrieb
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.
Schneiden Sie Haare, die in jede Richtung wachsen, mit dem bidirektionalen Trimmer und dem 3 mm-Kammaufsatz. Für dichteres Haar wird ein Vortrimmen empfohlen.
Ihr Nass- und Trockenrasierer ist vollständig wasserdicht, sodass Sie ihn unter der Dusche oder auch außerhalb der Dusche verwenden und leicht reinigen können. Für optimale Ergebnisse vor dem Duschen auf trockenem Haar verwenden.
4.1
von 5
743
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
***Nico***
02/05/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Bester Akku-Rasierer den ich je hatte....
Nach anfänglicher Skepsis konnte mich der Bodygroomer überzeugen! Er tut was er verspricht und dies sowohl trocken als auch nass. Auch das Preis/Leistungsverhältnis stimmt für mich - ich kann den Rasierer nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
string-fan
21/06/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden mit dem Bodygroom und rasiert im Intimbereich sehr gut.
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Date of Use 2026-06-19
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Date of Use 2026-06-19
Holm-Hansen
11/04/2026
Deutschland
Verifizierter Käufer
Beauty
Tolles Gerät, Liegt gut in der Hand und hautschonend
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.