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  • Sanfte Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
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  • Sanfte Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
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Bodygroom series 3000Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich

BG3010/15

4.1
| (743) Bewertungen | 84% empfehlen dieses Produkt.
Sanfte Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.
The Series 3000 is designed to power through hair, without compromise on skin comfort. Use the skin friendly shaver with countour following 2D technology or trim by clicking on the 3mm length comb.
Alle Vorteile anzeigen
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

2D-Konturenanpassung mit Hautschutztechnologie

Sanfte Körperpflege. Sicher, auch an sensiblen Körperstellen.

  • 1 Kammaufsatz, 3 mm

  • Rasierer mit 2D-Konturenanpassung

  • 50 Minuten Akkubetrieb

Sichere und komfortable Rasur bei empfindlicher Haut

Sichere und komfortable Rasur bei empfindlicher Haut

Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.

Bidirektionaler Trimmer und Kammaufsatz zum Trimmen in alle Richtungen

Bidirektionaler Trimmer und Kammaufsatz zum Trimmen in alle Richtungen

Schneiden Sie Haare, die in jede Richtung wachsen, mit dem bidirektionalen Trimmer und dem 3 mm-Kammaufsatz. Für dichteres Haar wird ein Vortrimmen empfohlen.

100% wasserfester Bodygroom

100% wasserfester Bodygroom

Ihr Nass- und Trockenrasierer ist vollständig wasserdicht, sodass Sie ihn unter der Dusche oder auch außerhalb der Dusche verwenden und leicht reinigen können. Für optimale Ergebnisse vor dem Duschen auf trockenem Haar verwenden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.1

von 5

743

Bewertungen

84%

empfehlen dieses Produkt.

02/05/2021

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Bester Akku-Rasierer den ich je hatte....

Nach anfänglicher Skepsis konnte mich der Bodygroomer überzeugen! Er tut was er verspricht und dies sowohl trocken als auch nass. Auch das Preis/Leistungsverhältnis stimmt für mich - ich kann den Rasierer nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3015/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

21/06/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden mit dem Bodygroom und rasiert im Intimbereich sehr gut.

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Date of Use 2026-06-19

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Date of Use 2026-06-19

11/04/2026

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Beauty

Tolles Gerät, Liegt gut in der Hand und hautschonend

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Diese Bewertung wurde für Bodygroom series 3000 BG3017/01 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 