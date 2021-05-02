Ich leg Wert darauf, dass meine Haare sauber getrimmt werden, meine Haut dabei heil bleibt und dass das alles ohne großes Tamtam klappt. Der Bodygroom Series 3000 BG3027/05 macht seinen Job richtig gut, ich bin voll zufrieden. Der Rasierer kommt mit ein paar Aufsätzen, einem Ladekabel und ner Gebrauchsanleitung. Das Handling ist super einfach. Der Trimmer macht seine Sache genau und sanft. Nicht wie diese andere, die mehr an deinen Haaren rumzerren, als dass sie schneiden – hier geht's echt smooth und ohne Kratzer. Auch ganz nackt, also ohne Aufsätze, bleibt meine Haut heil. Die Akkulaufzeit ist super und das Ding ist im Null Koma nichts wieder aufgeladen – nur ein Adapter für die Steckdose wäre noch nett gewesen. Plus: Der Trimmer ist wasserdicht! Das heißt, ich kann damit auch unter der Dusche rumwerkeln. Lange Rede, kurzer Sinn: Der Bodygroom Series 3000 BG3027/05 ist ein klasse Teil für den ganzen Körperkram und kriegt von mir locker ne fette Empfehlung