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3 aufsteckbare Kammaufsätze, 3, 5, 7 mm
Rasierer mit 2D-Konturenanpassung
60 Min. Akkubetrieb, 1 Std. Ladezeit
Rückenaufsatz für schwer erreichbare Stellen
Jetzt können Sie sich mit nur einem Tool am ganzen Körper rasieren und trimmen. Dieser Philips Bodygroom für Männer schneidet Haare in drei verschiedenen Längen für saubere und gleichmäßige Ergebnisse auf dem Rücken, den Schultern, der Brust, dem Bauch, in den Achselhöhlen, an den Armen, in der Leistengegend und an den Beinen.
Bequeme Rückenhaarentfernung: Dieser Aufsatz wurde speziell für die bequeme Entfernung von Rückenhaar entwickelt.
Der Scherkopf verfügt über patentierte abgerundete Spitzen und eine hypoallergene Folie, die Ihre Haut beim Rasieren vor Schnittverletzungen schützt.
4.2
von 5
632
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Bewa2
28/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Super praktisch dank Verlängerungsarm
Nebst dem vorteilhaften Zweiwegeschneiden ist mit dem Verlängerungsarm endlich das Rückenrasurthema gelöst. Funktioniert gut, braucht nur ein wenig Übung
Vorteile
Zweiwegeschnitt, Verlängerungsarm, Akkulaufzeit
Nachteile
Noch keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Luminary
28/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute Ergebnisse
Ich nutze es hauptsächlich zum Rasieren unter den Achseln und im Intimbereich. Ich finde die Ergebnisse sehr gut und habe mich noch nie geschnitten. Für den Rückenbereich ist der klappbare Griff eine super Option. Habe ich bis jetzt 3-mal genutzt und bin sehr zufrieden.
Vorteile
Gute Rasierergebnisse, gute Akkulaufzeit, handlich, leicht
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Recon1
28/09/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Super
Der beste Rasierer für einen Mann für den Intimbereich. Top. Ohne Sorgen rasieren, man schneidet sich nicht.
Vorteile
Man schneidet sich nicht
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
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Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.