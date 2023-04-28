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Body Groomer 5000 SeriesMit Triple Protect-Rasiersystem

BG5475/15

4.2
| (632) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Hautfreundliche Ganzkörperpflege
Erleben Sie eine gründliche, sanfte Rasur am ganzen Körper, auch im Intimbereich, ohne Kompromisse beim Hautkomfort einzugehen. Es gibt 3 Längeneinstellungen für ein vielseitiges Trimmen, und der klappbare Rückenaufsatz hilft bei schwer erreichbaren Stellen.
Alle Vorteile anzeigen
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Die weltweit beliebteste Marke für elektrische Pflegeprodukte für Männer1

Für saubere und hautfreundliche Ergebnisse am ganzen Körper

Hautfreundliche Ganzkörperpflege

  • Triple Protect-Rasiersystem

  • Spürbar glatte Ergebnisse

  • Klappbare Rückseitenbefestigung

  • Bidirektionale Trimmeraufsätze

  • 100 % wasserfest

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Patentierte Schneide-Technologie, die sanft zur Haut ist

Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Glatte, gründliche Rasur mit einer Länge von bis zu 0,2 mm

Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.

Für eine bessere Erreichbarkeit an schwer erreichbaren Stellen

Für eine bessere Erreichbarkeit an schwer erreichbaren Stellen

Unser neu entwickelte, klappbare Aufsatz für den Rücken sorgt für ein ergonomisches Erlebnis und verbessert die Erreichbarkeit über den gesamten Körper hinweg erheblich. Der Griff verfügt über verschiedene Einstellungen für eine angenehme Rasur von allen Seiten.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

632

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

28/04/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Super praktisch dank Verlängerungsarm

Nebst dem vorteilhaften Zweiwegeschneiden ist mit dem Verlängerungsarm endlich das Rückenrasurthema gelöst. Funktioniert gut, braucht nur ein wenig Übung

Vorteile

Zweiwegeschnitt, Verlängerungsarm, Akkulaufzeit

Nachteile

Noch keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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28/04/2023

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Sehr gute Ergebnisse

Ich nutze es hauptsächlich zum Rasieren unter den Achseln und im Intimbereich. Ich finde die Ergebnisse sehr gut und habe mich noch nie geschnitten. Für den Rückenbereich ist der klappbare Griff eine super Option. Habe ich bis jetzt 3-mal genutzt und bin sehr zufrieden.

Vorteile

Gute Rasierergebnisse, gute Akkulaufzeit, handlich, leicht

Nachteile

keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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28/09/2022

Suisse

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Verifizierter Käufer

Super

Der beste Rasierer für einen Mann für den Intimbereich. Top. Ohne Sorgen rasieren, man schneidet sich nicht.

Vorteile

Man schneidet sich nicht

Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024. 

  1. Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt

  2. Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf