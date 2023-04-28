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Triple Protect-Rasiersystem
Spürbar glatte Ergebnisse
Klappbare Rückseitenbefestigung
Bidirektionale Trimmeraufsätze
100 % wasserfest
Das Triple Protect-Rasiersystem verfügt über Perlenspitzen für mehr Hautkomfort und rautenförmige Öffnungen für mühelose Wölbung der Haut, während der Schutz Hautirritationen deutlich minimiert.
Mit einer Rasur bis zu 0,2 mm bietet Ihnen unsere Schneidetechnologie die gründliche und präzise Rasur, die Sie benötigen. Mit unserer rautenförmigen Scherfolie, die nahtlos funktioniert und ein glattes, gleichmäßiges Finish gewährleistet, sodass sich Ihre Haut weich und erfrischt anfühlt.
Unser neu entwickelte, klappbare Aufsatz für den Rücken sorgt für ein ergonomisches Erlebnis und verbessert die Erreichbarkeit über den gesamten Körper hinweg erheblich. Der Griff verfügt über verschiedene Einstellungen für eine angenehme Rasur von allen Seiten.
4.2
von 5
632
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
Bewa2
28/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Super praktisch dank Verlängerungsarm
Nebst dem vorteilhaften Zweiwegeschneiden ist mit dem Verlängerungsarm endlich das Rückenrasurthema gelöst. Funktioniert gut, braucht nur ein wenig Übung
Vorteile
Zweiwegeschnitt, Verlängerungsarm, Akkulaufzeit
Nachteile
Noch keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Luminary
28/04/2023
Suisse
Verifizierter Käufer
Sehr gute Ergebnisse
Ich nutze es hauptsächlich zum Rasieren unter den Achseln und im Intimbereich. Ich finde die Ergebnisse sehr gut und habe mich noch nie geschnitten. Für den Rückenbereich ist der klappbare Griff eine super Option. Habe ich bis jetzt 3-mal genutzt und bin sehr zufrieden.
Vorteile
Gute Rasierergebnisse, gute Akkulaufzeit, handlich, leicht
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Recon1
28/09/2022
Suisse
Verifizierter Käufer
Super
Der beste Rasierer für einen Mann für den Intimbereich. Top. Ohne Sorgen rasieren, man schneidet sich nicht.
Vorteile
Man schneidet sich nicht
Diese Bewertung wurde für Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Wasserfester Trimmer für Körper und Intimbereich verfasst
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Online-Umfrage unter 16.003 Männern, die elektrische Rasierer nutzen, durchgeführt im Jahr 2024.
Schnellladeoption bietet ausreichend Leistung für einen Schnitt
Bei Registrierung auf Philips.com innerhalb von 90 Tagen ab dem Kauf