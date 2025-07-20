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BHA710/00
Rotierende Volumenbürste
Ionen-Funktion und Turmalin-Keramik
2 Aufsätze
Dieser 1000 W Airstyler erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.
Die Ionisierungsfunktion trocknet das Haar ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen werden freigesetzt und sorgen somit für weniger zerzaustes Haar, eine glattere Schuppenschicht und glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes und gepflegt aussehendes Haar.
Die einzigartige Turmalin-Keramikbeschichtung schützt und belebt das Haar während des Stylings. Diese spezielle Beschichtung leitet Wärme effektiv, bildet keine heißen Stellen und sorgt für zusätzlichen Glanz.
3.6
von 5
16
Bewertungen
Haniye
20/07/2025
Sverige
Verifizierter Käufer
Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst
Oranjetipje
20/10/2023
Nederland
Teil der Aktion
Super handige fohn/roller
Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.
Vorteile
2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen
Nachteile
Maakt best wat lawaai
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst
Tevredentester
18/08/2023
Nederland
Teil der Aktion
Heel tevreden
Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.
Vorteile
Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed
Nachteile
Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst