ProdukteSupport
de/fr

Später bezahlen mit Klarna

10 CHF für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40 CHF

30 Tage Rückgaberecht

Alle Serien

  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
  • Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar

7000 SeriesStyler

BHA710/00

3.6
| (16) Bewertungen
Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar
Verwenden Sie die dynamische Volumenbürste von Philips, um unterschiedliche Looks zu stylen, wobei Ihr Haar glatt und glänzend bleibt. Die Bürste mit rotierenden 50 mm Naturborsten verleiht Ihrem Haar Volumen und Fülle, während die einziehbare Bürste für definierte Wellen ohne Verknoten sorgt.
Alle Vorteile anzeigen

Philips rotierende Volumenbürste mit 2 Aufsätzen

Vielseitige Stylingoptionen für glattes, glänzendes Haar

  • Rotierende Volumenbürste

  • Ionen-Funktion und Turmalin-Keramik

  • 2 Aufsätze

1000 W Leistung für schöne Ergebnisse

1000 W Leistung für schöne Ergebnisse

Dieser 1000 W Airstyler erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Ionisierungsfunktion verhindert statische Aufladung, optimiert den Glanz

Ionisierungsfunktion verhindert statische Aufladung, optimiert den Glanz

Die Ionisierungsfunktion trocknet das Haar ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen werden freigesetzt und sorgen somit für weniger zerzaustes Haar, eine glattere Schuppenschicht und glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes und gepflegt aussehendes Haar.

Turmalin-Keramik verleiht Ihrem Haar mehr Glanz

Turmalin-Keramik verleiht Ihrem Haar mehr Glanz

Die einzigartige Turmalin-Keramikbeschichtung schützt und belebt das Haar während des Stylings. Diese spezielle Beschichtung leitet Wärme effektiv, bildet keine heißen Stellen und sorgt für zusätzlichen Glanz.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

3.6

von 5

16

Bewertungen

20/07/2025

Sverige

Sverige

Verifizierter Käufer

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Vorteile

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Nachteile

Maakt best wat lawaai

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst

18/08/2023

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.

Vorteile

Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed

Nachteile

Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 7000 Series BHA710/00 Airstyler verfasst

Melde dich für den Philips Newsletter an, um exklusive Angebote zu erhalten

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.

Ich möchte Werbemitteilungen – basierend auf meinen Präferenzen und meinem Verhalten – zu Philips Produkten, Services, Events und Aktionen erhalten. Ich kann mich jederzeit ganz einfach abmelden!

  • Frühzeitiger Zugang zu unseren Sales.
  • Tipps für einen gesunden Lebensstil.
  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
  • Expertentipps und Inspiration.