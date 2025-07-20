ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
  • Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants

7000 SeriesBrosse soufflante

BHA710/00

3.6
| (16) Avis
Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants
Créez différents styles grâce à la brosse volumisante dynamique Philips, tout en maintenant la brillance et la douceur de vos cheveux. La brosse rotative de 50 mm aux brins naturels donne du volume et du mouvement, tandis que la brosse rétractable forme des ondulations parfaitement définies sans emmêler les cheveux.
Voir tous les avantages

Brosse volumisante rotative Philips avec 2 accessoires

Coiffage polyvalent pour des cheveux lisses et brillants

  • Brosse volumisante rotative

  • Fonction ionique et tourmaline

  • 2 accessoires

1 000 W de puissance pour des résultats exceptionnels

1 000 W de puissance pour des résultats exceptionnels

Cette brosse soufflante de 1 000 W produit un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

La fonction ionique empêche les frisottis et optimise la brillance

La fonction ionique empêche les frisottis et optimise la brillance

La fonction ionique sèche les cheveux sans créer d'électricité statique. Les ions négatifs diffusés réduisent les frisottis, lissent les cuticules des cheveux et intensifient leur brillance. Résultat : de superbes cheveux brillants et sans frisottis.

Le revêtement en céramique Tourmaline apporte plus de brillance à vos cheveux

Le revêtement en céramique Tourmaline apporte plus de brillance à vos cheveux

Le revêtement en céramique tourmaline de la brosse protège et revitalise vos cheveux. Il conduit efficacement la chaleur sans créer de points chauds et fait briller vos cheveux à chaque passage.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.6

sur 6

16

Avis

20/07/2025

Sverige

Sverige

Acheteur vérifié

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHA710/00 Airstyler

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Avantages

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Contre

Maakt best wat lawaai

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHA710/00 Airstyler

18/08/2023

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.

Avantages

Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed

Contre

Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.