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StyleCareGlam Shine Lockenstab

BHB872/00

4.6

| (30) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.

Dynamische Locken und elegante Wellen

Wir präsentieren den Glam Shine Curler. Unser erster Lockenstab mit Ionisierungsfunktion und Titanverstärkung sorgt für wunderbar glänzende Locken und Wellen. Die einzigartige Curl Ready-Anzeige ermöglicht gleichmäßige Locken und schützt Ihr Haar vor Überhitzung.

Alle Vorteile anzeigen

Dynamische Locken und elegante Wellen

  • 13 mm - 25 mm, konischer Lockenstab

  • Ionisierungsfunktion

  • Titanverstärkter Lockenstab

  • Curl Ready-Anzeige

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Ionen-Funktion mit Antifrizz-Effekt für besonders glänzendes Haar

Negativ geladene Ionen eliminieren statische Aufladung, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Titanverstärkter Lockenstab für perfekte Ergebnisse

Titanverstärkter Lockenstab für perfekte Ergebnisse

Das für professionelle Zwecke eingesetzte Titan liefert mit seiner Robustheit und schnellen Wärmeverteilung eine bessere Stylingleistung. Der Stab ist mit Titan verstärkt für perfekte Ergebnisse.

Einzigartige Curl Ready-Anzeige verhindert Überhitzen der Haare

Einzigartige Curl Ready-Anzeige verhindert Überhitzen der Haare

Die einzigartige Curl Ready-Anzeige informiert Sie durch einen Signalton, wenn Ihre Locke fertig ist. Dank dieser innovativen Funktion erhalten Sie wundervolle Locken und Wellen und können Ihr Haar vor Überhitzung schützen. Wenn Sie andere Stylingzeiten bevorzugen, können Sie sich jederzeit ohne diese Funktion stylen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.6

von 5

30

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

13/12/2019

Deutschland

Deutschland

Einfach perfekt

Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.

Vorteile

Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab verfasst

Datum der Verwendung 2019-06-13

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab verfasst

Datum der Verwendung 2019-06-13

14/09/2023

Italia

Italia

Ricci fantastici

Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.

Vorteile

La pinza e la forma conica con diverso diametro

Nachteile

abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends verfasst

Datum der Verwendung 2023-08-14

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends verfasst

Datum der Verwendung 2023-08-14

18/06/2017

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang verfasst

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