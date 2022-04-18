Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Support
BHB872/00
Kann ich den Philips Lockenstab bei kurzem Haar verwenden?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
Kann ich den Philips Hairstyler bei feuchtem Haar verwenden?
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts