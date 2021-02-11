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Mit innovativem System für Locken
2 x so viele Haare in einem Durchgang
Vertikaler Griff
Intelligente Scherkörbe
Dank unseres innovativen Lockensystems mit vielen aktualisierten Funktionen können Sie ultimative und tolle Styles kreieren. Fantastische, lang anhaltende Locken auf Knopfdruck mit zwei automatisch rotierenden intelligenten Haarführungssystemen, mit denen jede Haarsträhne wie von einem professionellen Stylisten geformt und gleichzeitig geschont wird. Mit der intelligenten Curl-Boost Technologie erzielt der Auto-Curler lang anhaltende Ergebnisse bei schonender Temperatur. Durch den längeren Lockenstab, den vertikalen Griff und das offene Design, das die natürliche Beschaffenheit Ihrer Haare berücksichtigt, können Sie sich perfekt und mit wenig Aufwand stylen.
Mit dem Auto-Curler für 113 % mehr Locken* können Sie jetzt doppelt so viele Haare in einem Durchgang stylen. Perfekte Locken, schnell und einfach.
Der Auto-Curler wird ganz entspannt senkrecht gehalten, sodass auf dem Kopf perfekte und gleichmäßige Locken entstehen – völlig mühelos. Die Bedientasten sind so positioniert, dass Sie sie intuitiv erreichen können. Durch die geschwungene, feminine Form der Lockenkammer können Sie die Locken ganz bequem und nah an der Kopfhaut stylen.
4.5
von 5
400
Bewertungen
94%
empfehlen dieses Produkt.
Frisi_73
11/02/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Super
Macht tolle Locken einfache Handhabung zum empfehlen!
Vorteile
Einfach, tolle Locken
Nachteile
Nicht zu dünne Strähnen nehmen sonst stinkt es brennt
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
Tweetydani83
19/07/2020
Suisse
Teil der Aktion
Dieses Gerät ist einfach toll
Ich habe den MoistureProtect Auto-Curler BHB878/00! im Rahmen eines Produkttests kostenlos zur verfügung gestellt bekommen.Philips nimmt also keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Würde ich jedem empfehlen,ich bin total begeistert.Ich liebe lockige Haaren jedoch ging es mir einfach immer zu lange mit dem normalem Lockenstab.Endlich hab ich was gefunden womit ich sehr viel Zeit spare.Der Moisture Protect ist sehr einfach zu bedienen,ich hatte anfangs angst mir die Haare einzuklemmen und sie nicht mehr raus zu beckommen und genau das finde ich super toll,wenn mann die Haare falsch reintut gibt es einen Ton ab und lässt die Haare los somit besteht keine einklemmungs Gefahr.Mann kann die Locken beid Seitig machen was ich auch sehr wichtig finde.Mann kann die Locken sehr nah am Haar ansatz machen und verbrennt sich nicht. Das einzige was mich einwenig stört ist das mann den Knopf gedrückt halten muss wärend mann die Locken macht.Sonst absolut top
Vorteile
Schnell
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
S.Smc
15/07/2020
Suisse
Teil der Aktion
einfache und tolle Handhabung
Ich habe das Gerät im Rahmen eines kostenlosen Produkttests erhalten. Anfangs war ich doch ziemlich skeptisch, doch dann folgte die grosse Überraschung! Man verbrennt sich nicht die Finger, wie oft bei einem normalen Lockenstab, da es die Haare schön reinzieht und somit ein angenehmes Stylen möglich ist. Das Gerät an sich liegt super in der Hand und ist auch nicht all zu schwer. Ich hatte bei Testbeginn kurze Haare und da ging es natürlich sehr schnell, mittlerweile habe ich die Haare verlängert und auich mit langen Haaren ist es absolut kein Problem. Man hat 3 Temperaturstufen zur Auswahl, die Zeit kann man auch anpassen sowie die Umdrehungsrichtung der Locken. Sie halten einen Tag gut bei mir, jedoch verwende ich am Schluss immer noch zusätzlich ein wenig Haarspray um die schönen Locken zu fixieren. Für einen Beachwave-Effekt empfehle ich nach dem Stylen durch den Philips StyleCare Prestige MoistureProtect Auto-Curler die Haare durchzukämmen, so sind die Locken optisch sehr weich. Grosser Pluspunkt: Die Locken sind alle schön gleichmässig!
Vorteile
schnelle Handhabung, kein Verbrennen durch Schutz, gleichmässige Locken
Nachteile
bisschen Gross
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto-Curler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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im Vergleich zum Philips HPS940