Ich muss gestehen, dass ich mit einer gewissen Skepsis den Test gestartet habe, denn viele Geräte sind zum Locken mittellanger Haare ziemlich ungeeignet. Normalerweise locke ich meine Haare mit einem normalen Glätteisen. Allerdings sind die dabei durchgeführten Körperverrenkungen teilweise wirklich schweisstreibend und je nach gewünschtem Lockentyp braucht man Zeit und Geduld für ein optimales Ergebnis. Ach, und die kleinen Verbrennungen, die man sich von Zeit zu Zeit mit dem Glätteisen zufügt nicht zu vergessen. Ich dachte immer wer schön sein will muss Leiden, aber das ist mit dem Philips StyleCare Prestige Automatischer Lockenstab Schnee von gestern. Ich habe den Lockenstab von Philips kostenlos für einen Produkttest erhalten und habe diesen auf Herz und Nieren geprüft. Philips hatte dabei keinen redaktionellen Einfluss auf meine Bewertung. Auch dieser Lockenstab braucht, wie viele andere Produkte, etwas Übung, aber durch die sehr detaillierte Anleitung, ist die Anwendung wirklich auch für ungeübte „Hairstylisten“ sehr einfach zu verstehen, daher hat man den Dreh ziemlich schnell raus. Wählen kann man zwischen Wellen, leichte Locken und Lockenmähne. Je nach gewünschtem Ergebnis kann man die Einstellung anpassen und direkt loslegen. Der Lockenstab braucht weniger als 2 Minuten um die gewählte Temperatur zu erreichen. Dann muss man sich nur noch entscheiden, ob man die Locken links oder rechts herum gedreht haben möchte, oder einfach abwechselnd. Man nimmt nun eine relativ dicke Strähne der Haare und legt diese in den Stab hinein. Dann drückt man den Knopf und die Haare werden automatisch in den Lockenstab hineingezogen. Durch einen Piepston wird die optimale Dauer für ein perfektes Ergebnis akustisch wiedergegeben. Verbrennungen sind Geschichte, denn durch die „Schutzhülle“ um den eigentlichen Heizstab herum kommt man gar nicht in direkten Kontakt mit dem heissen Kernstück des Lockenstabs. Wenn schnelle, hintereinander geschaltete akustische Signale ertönen, dann ist man auch schon fertig. Das Ergebnis ist WOW. Die Haare sind gleichmässig gelockt und es sind keine „Knickstellen“ im Haar zu finden, die ein Glätteisen noch schnell verursacht. Auch die Zeitersparnis von fast 5-10 Minuten im Vergleich zum Locken mit einem Glätteisen, ist optimal. Denn wer möchte in dieser schnelllebigen Gesellschaft nicht etwas Zeit beim Stylen sparen. Und dann noch ein weiterer unglaublicher Vorteil: Ich habe keine Haare gelassen. Ja, richtig gehört, denn normalerweise ist die Kleidung und das Waschbecken voll mit Haaren, die man auf dem Weg zur perfekten Mähne, dank „Locken mit dem Glätteisen“, lassen muss. Das ist beim Philips StyleCare Prestige Automatischer Lockenstab nicht der Fall. Zwei kleine Nachteile sehe ich jedoch in dem Produkt. Aber das ist Kritik auf äußerst hohem Niveau. Der Lockenstab ist sehr groß und nimmt damit viel Platz in Anspruch. Als regelmäßiger Begleiter auf Reisen ist er daher nicht optimal, auch wenn ich mir sicher etwas Platz in meinem Koffer für den Lockenstab reservieren werde. Und, man muss die Locken immer noch gut auskühlen lassen, das ist ganz essentiell, denn ansonsten fallen sie, zumindest bei schwerem Haar, schnell wieder raus. Eine integrierte „Coolig Funktion“ wäre dafür optimal. Alles in allem ist der Lockenstab meiner Meinung nach jeden Cent wert. Ich bin begeistert und kann diesen guten Gewissens weiterempfehlen.