Später bezahlen mit Klarna
10 CHF für Newsletter Anmeldung
Kostenloser Versand ab 40 CHF
30 Tage Rückgaberecht
Haarpflege
Alle Serien
StyleCare Prestige Automatischer Lockenstab
Support
BHB876/00
Zum Shop
Registrieren Sie Ihr Produkt
Registrieren Sie sich innerhalb von 90 Tagen ab Kaufdatum und erhalten Sie eine erweiterte Garantie (es können zusätzliche Bedingungen gelten)
Kurzanleitung
Benutzerhandbuch
Alle (7)
Kann ich den Philips Lockenstab bei kurzem Haar verwenden?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Hairstyler?
Kann ich das Kabel nach Gebrauch um den Philips Styler wickeln?
Ist der Philips Haarstyler asbestfrei?
Kann Lockenwickeln oder Glätten mein Haar beschädigen?
StyleCare PrestigeReinigungszubehör
Der Lockenstab von Philips piept
Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts
Einen Produktaustausch initiieren
Beantragen Sie ein Ersatzprodukt unter Garantie von Philips
Garantie
Unsere Produktgarantierichtlinien
Kontaktaufnahme zu Philips
Wir helfen Ihnen gerne weiter