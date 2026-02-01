Suchbegriffe

    Atemberaubende Styles mit sicherem Halt

      WavePro Styler 9000 Haarstyler mit SenseIQ

      BHB968/00

      Bis zu 12 Stunden lang schwungvolle Locken und lockere Wellen

      • Locken und Wellen den ganzen Tag
      • Stylen Sie jede Strähne in Sekunden
      • 5 verschiedene Styles, von lockig bis wellig
      • Schnelles Styling mit weniger Wärmeeinwirkung
      • Bis zu 99 %***** Ihrer natürlichen Haarfestigkeit bleibt erhalten
      WavePro Styler 9000 Haarstyler mit SenseIQ

      recurring payment

      Atemberaubende Styles mit sicherem Halt

      Lernen Sie den Philips WavePro Styler kennen, Ihr Ticket für lockere Wellen und schwungvolle Locken, die den ganzen Tag lang halten. Ganz genau – natürlich aussehende Styles für bis zu 12 Stunden! Und dank SenseIQ für automatisierte Stylingwärme und -Zeit, bleibt Ihr Haar stark und glänzend.
      Locken und Wellen den ganzen Tag

      Locken und Wellen den ganzen Tag

      Genießen Sie atemberaubende Styles vom morgens bis abends mit unserer einzigartigen 360°-Shaping-Technologie. Im Gegensatz zu vielen anderen Stylern bleibt die heißte Luft in den Wänden unseres Stylers, sodass Haare innen und außen erhitzt werden kann. Es ist unser Geheimnis für bis zu 12 Stunden Locken oder Wellen*.

      Stylen Sie jede Strähne in Sekunden

      Stylen Sie jede Strähne in Sekunden

      Mit der automatischen Aufwickelfunktion wird Ihr Haar durch weiches, griffiges Silikon geführt und dann für Sie um den Lockenstab gedreht. Einfach platzieren, drücken und loslassen, um eine gestylte Strähne in maximal 10 Sekunden zu erhalten. 88 % der Benutzer fanden, dass die automatische Aufwickelfunktion sanft zu ihren Haaren ist.

      5 verschiedene Styles, von lockig bis wellig

      5 verschiedene Styles, von lockig bis wellig

      Finden Sie mit den fünf Styling-Einstellungen des verstellbaren Lockenstabs ganz einfach Ihre schönsten Locken und luxuriösesten Wellen. Der Lockenstab kann auch die Richtung wechseln, um einen besonders natürlichen und fließenden Look zu erhalten. 91 % der Benutzer stimmen zu, dass die vom WavePro Styler kreierten Styles natürlich aussehen***.

      Schnelles Styling mit weniger Wärmeeinwirkung

      Schnelles Styling mit weniger Wärmeeinwirkung

      Unser Styler sorgt schnell für Locken, da die Wärme dorthin geleitet wird, wo Ihr Haar liegt und wird nicht wie bei herkömmlichen Lockenstäben an die Luft abgegeben. Ihr Haar ist daher weniger Hitze ausgesetzt, und Sie erhalten dennoch atemberaubende Styles, die den ganzen Tag lang halten****.

      Bis zu 99 %***** Ihrer natürlichen Haarfestigkeit bleibt erhalten

      Bis zu 99 %***** Ihrer natürlichen Haarfestigkeit bleibt erhalten

      Mit der SenseIQ Technologie und den patentierten Sensoren hält der Styler die Stärke Ihres Haars aufrecht und sorgt für 4 x mehr Feuchtigkeit******. Er misst die Temperatur Ihres Haars 50 x pro Sekunde und passt die Stylingtemperatur an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen.

      Durchdachtes Design für eine mühelose Verwendung

      Durchdachtes Design für eine mühelose Verwendung

      Der WavePro Styler hat einige wirklich nützliche Details, damit jede Verwendung mühelos ist. Sensoren halten das Gerät an, wenn Sie zu viel Haar hinzufügen, und das offene Design verhindert, dass sich Haare verfangen. Ein Piepton signalisiert, wann Ihre Locke fertig ist, und der einzigartige L-förmige Griff liegt bequem in der Hand, damit das Styling nicht anstrengend für Sie ist.

      Ionisierungsfunktion für seidig glänzendes und glattes Haar

      Ionisierungsfunktion für seidig glänzendes und glattes Haar

      Intensivieren Sie den Glanz Ihres Haars mit negativ geladenen Ionen, die das Haar während des Stylings bis in die äußere Schuppenschicht pflegt und glättet. Wasserionen bringen Feuchtigkeit ins Haar für ein gesundes Aussehen.

      Zuverlässiges Styling mit SenseIQ

      Zuverlässiges Styling mit SenseIQ

      Wenn Sie den SenseIQ Modus wählen, wählt der WavePro Styler automatisch die optimale Wärme und Zeit passend zu Ihrem ausgewählten Style aus. Sie können, falls erforderlich, die Wärme anpassen. Sie haben die Kontrolle! Mit Zuverlässigkeit perfekte Locken oder Wellen ohne Überhitzung.

      Technische Daten

      • Zubehör

        Reinigungsset
        Ja
        Zubehör zum Unterteilen von Strähnen
        Ja

      • Technische Daten

        Kabellänge
        2 m
        Farbe/Design
        Seidenweiß
        Wattleistung
        45-48  W
        Aufheizzeit
        30 Sek.
        Stromspannung
        110 bis 240 V
        Gewicht
        527 g
        Stromabschaltmodus
        < 0,5 W

      • Eigenschaften

        Temperatureinstellungen
        170C, 190C, 210C, SenseIQ Modus
        Ionen-Technologie
        Negativ- und Wasserionen
        Zeiteinstellungen
        8 Sek., 10 Sek., 12 Sek., SenseIQ Modus
        Stab
        Ultraglattes Keramik, Keratinveredelung
        Lockenrichtungen
        Links, rechts, abwechselnd

      • Service

        2 Jahre weltweite Garantie
        Ja

      • Technologie

        Ionisierungsfunktion
        Negativ- und Wasserionen

      • Im Labor getestet
      • * Getestet mit 32 Benutzern in Polen, 2023
      • ** Getestet mit 32 Benutzern in Polen, 2023
      • *** Im Vergleich zu herkömmlichen Lockenstäben (BHB864, BHB868)
      • **** 30 mm und 35 mm Stab, mittleres Ergebnis nach 1-monatiger Verwendung
      • ***** Im Vergleich zu herkömmlichen Lockenstäben (BHB864, BHB868), gleiche Stylingleistung
