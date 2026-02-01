Suchbegriffe
BHB968/00
Bis zu 12 Stunden lang schwungvolle Locken und lockere Wellen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
Haarstyler mit SenseIQ
Genießen Sie atemberaubende Styles vom morgens bis abends mit unserer einzigartigen 360°-Shaping-Technologie. Im Gegensatz zu vielen anderen Stylern bleibt die heißte Luft in den Wänden unseres Stylers, sodass Haare innen und außen erhitzt werden kann. Es ist unser Geheimnis für bis zu 12 Stunden Locken oder Wellen*.
Mit der automatischen Aufwickelfunktion wird Ihr Haar durch weiches, griffiges Silikon geführt und dann für Sie um den Lockenstab gedreht. Einfach platzieren, drücken und loslassen, um eine gestylte Strähne in maximal 10 Sekunden zu erhalten. 88 % der Benutzer fanden, dass die automatische Aufwickelfunktion sanft zu ihren Haaren ist.
Finden Sie mit den fünf Styling-Einstellungen des verstellbaren Lockenstabs ganz einfach Ihre schönsten Locken und luxuriösesten Wellen. Der Lockenstab kann auch die Richtung wechseln, um einen besonders natürlichen und fließenden Look zu erhalten. 91 % der Benutzer stimmen zu, dass die vom WavePro Styler kreierten Styles natürlich aussehen***.
Unser Styler sorgt schnell für Locken, da die Wärme dorthin geleitet wird, wo Ihr Haar liegt und wird nicht wie bei herkömmlichen Lockenstäben an die Luft abgegeben. Ihr Haar ist daher weniger Hitze ausgesetzt, und Sie erhalten dennoch atemberaubende Styles, die den ganzen Tag lang halten****.
Mit der SenseIQ Technologie und den patentierten Sensoren hält der Styler die Stärke Ihres Haars aufrecht und sorgt für 4 x mehr Feuchtigkeit******. Er misst die Temperatur Ihres Haars 50 x pro Sekunde und passt die Stylingtemperatur an, um Ihr Haar vor Überhitzung zu schützen.
Der WavePro Styler hat einige wirklich nützliche Details, damit jede Verwendung mühelos ist. Sensoren halten das Gerät an, wenn Sie zu viel Haar hinzufügen, und das offene Design verhindert, dass sich Haare verfangen. Ein Piepton signalisiert, wann Ihre Locke fertig ist, und der einzigartige L-förmige Griff liegt bequem in der Hand, damit das Styling nicht anstrengend für Sie ist.
Intensivieren Sie den Glanz Ihres Haars mit negativ geladenen Ionen, die das Haar während des Stylings bis in die äußere Schuppenschicht pflegt und glättet. Wasserionen bringen Feuchtigkeit ins Haar für ein gesundes Aussehen.
Wenn Sie den SenseIQ Modus wählen, wählt der WavePro Styler automatisch die optimale Wärme und Zeit passend zu Ihrem ausgewählten Style aus. Sie können, falls erforderlich, die Wärme anpassen. Sie haben die Kontrolle! Mit Zuverlässigkeit perfekte Locken oder Wellen ohne Überhitzung.
