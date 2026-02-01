Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
BHB968/00
De sublimes coiffures qui durent
Découvrez le Philips WavePro Styler, votre allié pour des ondulations naturelles et des boucles rebondies qui durent toute la journée. Oui, des coiffures qui tiennent jusqu'à 12 heures ! Et avec la technologie SenseIQ qui gère la chaleur et la durée, vos cheveux restent forts et brillants.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Boucleur avec SenseIQ
total
recurring payment
Offrez-vous de sublimes coiffures qui tiennent du matin au soir grâce à notre technologie de coiffage à 360° exclusive. Contrairement à de nombreux autres appareils, celui-ci retient l'air chaud dans ses parois pour chauffer les cheveux à l'intérieur et à l'extérieur. C'est notre secret pour des boucles ou ondulations qui durent jusqu'à 12 heures*.
Avec Auto Wrap, vos cheveux sont guidés par du silicone souple et adhérent, puis automatiquement enroulés autour du corps. Placez, appuyez, relâchez… pour une mèche stylisée en 10 secondes ou moins ! 88 % des utilisateurs ont trouvé la fonction Auto Wrap douce pour leurs cheveux**.
Avec ses cinq tailles de réglage, le corps de l'appareil permet de créer des boucles rebondies ou d'élégantes ondulations. Il peut également changer de direction pour un rendu encore plus naturel et fluide. 91 % des utilisateurs estiment que les coiffures réalisées avec le WavePro Styler ont un rendu naturel***.
Notre appareil crée des boucles en un clin d'œil, en dirigeant la chaleur vers vos cheveux, plutôt que de la disperser dans l'air comme le font les boucleurs traditionnels. Résultat : moins d'exposition à la chaleur et une coiffure sublime qui tient toute la journée****.
Grâce à la technologie SenseIQ et à des capteurs brevetés, l'appareil aide à préserver la force de vos cheveux et à maintenir jusqu'à 4 fois plus d'hydratation******. Il analyse la température de vos cheveux 50 fois par seconde et ajuste la chaleur en temps réel pour éviter toute surchauffe.
Le WavePro Styler intègre des détails très pratiques pour vous permettre de vous coiffer facilement. Les capteurs mettent l'appareil en pause lorsque vous enroulez trop de cheveux et la conception ouverte évite les nœuds. Un signal sonore vous avertit dès que la boucle est terminée et la poignée en L exclusive tient confortablement dans la main, pour un coiffage sans effort.
Intensifiez la brillance et l'éclat de vos cheveux grâce aux ions négatifs qui éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules pendant le coiffage. Les ions aqueux hydratent les cheveux pour les rendre pleins de vie.
Lorsque vous activez le mode SenseIQ, le WavePro Styler ajuste automatiquement la température et le temps de coiffage selon le style choisi. Besoin de modifier la chaleur ? C'est vous qui décidez. Pour des boucles ou ondulations parfaites, sans tracas ni surchauffe.
Accessoires
Spécificités techniques
Caractéristiques
Entretien
Technologie
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.