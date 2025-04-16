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  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
  • Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar

EssentialCareHaartrockner

BHC010/10

4.5
| (21) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar
Der neue Philips Essential Care Haartrockner ist handlich und leistungsstark. Mit 1.200 W Leistung können Sie Ihre Haare sanft und schnell trocknen. Flexible Pflegeeinstellungen eignen sich für verschiedene Trocknungsansprüche und bieten besondere Pflege.
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Unkomplizierte Pflege für Ihr Haar

  • 1.200 W

  • Kompakt

Einklappbarer Griff für einfaches Transportieren

Einklappbarer Griff für einfaches Transportieren

Dieser Haartrockner verfügt über einen einklappbaren Griff. So kann dieser kleine, kompakte Haartrockner selbst bei wenig Platz verstaut werden, und Sie können ihn praktisch überall hin mitnehmen.

1.200 W, schonendes Trocknen für wunderschöne Ergebnisse

1.200 W, schonendes Trocknen für wunderschöne Ergebnisse

Dieser Haartrockner mit 1.200 W erzeugt einen optimalen Luftstrom und optimale Trockenleistung für wunderschöne Ergebnisse jeden Tag.

3 flexible, voreingestellte Trockenstufen für unterschiedliche Anforderungen

3 flexible, voreingestellte Trockenstufen für unterschiedliche Anforderungen

Dieser handliche Haartrockner bietet 3 voreingestellte Wärme- und Temperatureinstellungen für kühles, schonendes oder schnelles Trocknen.

Technische Daten

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Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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4.5

von 5

21

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Vorteile

comodo , potente, piccolino

Nachteile

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli verfasst

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Vorteile

Kompakt men stark

Nachteile

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Vorteile

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Nachteile

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für EssentialCare BHC010/10 Hårtork verfasst

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  • Exklusive Angebote für Mitglieder.
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