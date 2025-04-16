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  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux
  • Prenez facilement soin de vos cheveux

EssentialCareSèche-cheveux

BHC010/10

4.5
| (21) Avis | 100% recommandent ce produit
Prenez facilement soin de vos cheveux
Le nouveau sèche-cheveux Philips Essential Care est joli, compact et puissant. Grâce à ses 1 200 W de puissance, il sèche vos cheveux rapidement et en douceur. Les réglages adaptés et flexibles sont conçus pour répondre à différents besoins de séchage tout en respectant les cheveux.
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Prenez facilement soin de vos cheveux

  • 1200 W

  • Compact

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable

Un manche pliable pour un sèche-cheveux facilement transportable

Ce sèche-cheveux est équipé d'un manche pliable. Ainsi, cet appareil petit, compact et facile à ranger vous accompagnera partout.

1 200 W pour un séchage en douceur et des résultats exceptionnels

1 200 W pour un séchage en douceur et des résultats exceptionnels

Ce sèche-cheveux de 1 200 W produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

3 réglages de séchage présélectionnés pour différents besoins

3 réglages de séchage présélectionnés pour différents besoins

Ce sèche-cheveux compact vous offre 3 réglages présélectionnés de température et de vitesse, pour un séchage frais, doux ou rapide.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.5

sur 6

21

Avis

100%

recommandent ce produit

2
1

16/04/2025

Italia

Italia

Acheteur vérifié

piccolo ma potente

piccolo , comodissimo , potente e maneggevole . adatto a chi viaggia o lavora fuori e ha poco spazio per conservarlo .ottimo per viaggiare e averlo sempre pronto .

Avantages

comodo , potente, piccolino

Contre

spina schuko , da ricordasri sempre l'adattatore

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare BHC010/10 Asciugacapelli

14/01/2021

Sverige

Sverige

Liten men fullgod funktion

När denna hårfön kom hem till oss så blev vi lite snopna över att den var liten. Med det sagt så ändrade vi oss snabbt. Denna hårfön är mycket kraftig för att vara så liten. Den fungerar utmärkt för såväl mannens som mitt ganska långa hår. Den gör jobbet helt klart och ingen av oss har upplevt att den skadar håret. Vi uppskattar också att den inte låter så fasligt. Den är även ihopvikbar men glappar inte alls i handtaget.

Avantages

Kompakt men stark

Contre

Sladden är fast och följer ej med "runt" när en ändrar position.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare BHC010/10 Hårtork

22/12/2020

Sverige

Sverige

Smidig och BRA hårfön

Den här hårfönen är PERFEKT för dem som tar med sig sin hårfön och fixar håret på olika ställen, den är vikbar och otroligt smidig, är helt chokad på hur starkt den blåser för att vara så liten- har aldrig provat en hårfön (förutom på salong) som blåser så här bra. Mina lockar har fått sån fin volym och dem håller ändå definitionen. 10/10 rekommenderar starkt!!

Avantages

Kompakt, liten, stark fön, bra pris

Contre

Finns inga tillbehör (tex diffuser) att köpa till

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare BHC010/10 Hårtork

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour EssentialCare BHC010/10 Hårtork

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