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Eingestellt

DryCare EssentialHaartrockner

BHD001/00

4.5
| (4) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Ultra Compact für tägliches Trocknen
Mit diesem Haartrockner sind Sie unterwegs immer mit perfekter Trockenleistung ausgestattet, sodass Sie jeden Look kreieren können, egal wo Sie sind.
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EssentialCare Ultra Compact

Ultra Compact für tägliches Trocknen

  • Ultrakompakt

  • 1200 W

  • 2 flexibel einstellbare Gebläsestufen

1,8 m langes Kabel für maximale Flexibilität

1,8 m langes Kabel für maximale Flexibilität

Kabellänge 1,8 m

1200 W für sanftes Trocknen

1200 W für sanftes Trocknen

Philips EssentialCare Compact erzeugt den richtigen Luftstrom und die optimale Trockenleistung für täglich schöne Ergebnisse.

Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

Kompaktes Design für einfache Aufbewahrung

Leicht und benutzerfreundlich und zugleich klein genug, um überall Platz zu finden, denn dieser Haartrockner verfügt über ein raffiniertes und modernes Design.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.5

von 5

4

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

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Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner verfasst

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15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

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17/10/2014

Deutschland

Deutschland

Klein und trotzem leistungsstark

Wer einen neuen Haartrockner für den nächsten Urlaub oder die nächste Geschäftsreise sucht ist hier gut bedient. Der Haartrockner ist mit 1200 Watt leistungsstark und trotzdem kompakt und leicht zu transportieren. Er hat ein 1,8 Meter langes Kabel, welches für viel Mobilität im Badezimmer sorgt. Zudem kann er durch die Aufhängeöse ganz einfach und unkompliziert an die Wand gehängt werden. Mit seinen 2 voreingestellten Kombinationsstufen bietet er eine gute Leistung für die Reise. Die Stylingdüse sorgt für die Möglichkeit eines präzisen Stylings. Insgesamt gibt es also ein klares Daumen hoch für das günstige Modell. Für die Reise ist er sehr gut geeignet, für zu Hause wünsche ich mir aber ein paar mehr Features und Einstellungsmöglichkeiten. Als Kompakt-Haartrockner erfüllt er aber seinen Zweck- leistungsstark bei kleiner Größe.

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Diese Bewertung wurde für DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner verfasst

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