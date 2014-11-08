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  • Ultra Compact pour un séchage quotidien des cheveux
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  • Ultra Compact pour un séchage quotidien des cheveux
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Arrêté

DryCare EssentialSèche-cheveux

BHD001/00

4.5
| (4) Avis | 100% recommandent ce produit
Ultra Compact pour un séchage quotidien des cheveux
Emportez avec vous la puissance de séchage parfaite de ce sèche-cheveux et créez le look que vous souhaitez où que vous soyez.
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EssentialCare Ultra Compact

Ultra Compact pour un séchage quotidien des cheveux

  • Ultracompact

  • 1 200 W

  • 2 vitesses réglables

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon de 1,8 m pour une maniabilité maximale

Cordon de 1,8 m.

1 200 W pour un séchage en douceur

1 200 W pour un séchage en douceur

Le sèche-cheveux Philips EssentialCare Compact produit un niveau optimal de flux d'air et une puissance de séchage douce, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Design compact pour un rangement facile

Design compact pour un rangement facile

Léger, facile à manipuler, et si petit qu'il se glisse partout, ce sèche-cheveux possède un design intelligent, à la fois moderne et élégant.

Spécificités Techniques

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4.5

sur 6

4

Avis

100%

recommandent ce produit

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1

08/11/2014

Deutschland

Deutschland

Kompakter Haartrockner ideal für unterwegs

Ich durfte diesen Haartrockner von Philips testen. Als ich die Verpackung öffnete fragte ich mich zuerst ob dieser kompakte Haarfön auch wirklich Leistung bringt. Natürlich wurde er auch gleich getestet und ich muss sagen auch wenn er klein und nur 1.200 Watt hat föhnt er sehr gut. Er hat eine gute Wärme sodass die Haare nicht zu sehr erhitzt werden und trotzdem die Haare schnell trocknen. Für die Reise ist er super geeignet, da ich Hotels ja oft Haartrockner sind wo man dauerhaft auf die An-Taste drücken muss dass er nicht abgeht. Dies ist hier nicht der Fall. Ich würde den Haartrockner auf alle Fälle weiter empfehlen, er wird bei mir aktuell sogar täglich benutzt.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

Oui, je recommande ce produit

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15/10/2014

Deutschland

Deutschland

fön

also, ich kann nur sagen einfach top! ich komme viel besser zurecht als vorher danke

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17/10/2014

Deutschland

Deutschland

Klein und trotzem leistungsstark

Wer einen neuen Haartrockner für den nächsten Urlaub oder die nächste Geschäftsreise sucht ist hier gut bedient. Der Haartrockner ist mit 1200 Watt leistungsstark und trotzdem kompakt und leicht zu transportieren. Er hat ein 1,8 Meter langes Kabel, welches für viel Mobilität im Badezimmer sorgt. Zudem kann er durch die Aufhängeöse ganz einfach und unkompliziert an die Wand gehängt werden. Mit seinen 2 voreingestellten Kombinationsstufen bietet er eine gute Leistung für die Reise. Die Stylingdüse sorgt für die Möglichkeit eines präzisen Stylings. Insgesamt gibt es also ein klares Daumen hoch für das günstige Modell. Für die Reise ist er sehr gut geeignet, für zu Hause wünsche ich mir aber ein paar mehr Features und Einstellungsmöglichkeiten. Als Kompakt-Haartrockner erfüllt er aber seinen Zweck- leistungsstark bei kleiner Größe.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential BHD001/00 Haartrockner

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