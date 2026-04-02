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  • Schnelles und leistungsstarkes Trocknen für Profi-Ergebnisse
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Eingestellt

DryCarePro Haartrockner

BHD274/00

4.7
| (128) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles und leistungsstarkes Trocknen für Profi-Ergebnisse
Der Philips Pro Haartrockner bietet einen professionellen AC-Motor mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 130 km/h*, sodass schnelle und professionelle Ergebnisse erzielt werden können. Die ThermoProtect Einstellung sorgt für eine optimale Temperatur zum Schutz vor Überhitzung.
Alle Vorteile anzeigen

Schnelles und leistungsstarkes Trocknen für Profi-Ergebnisse

  • Leistungsstarker AC-Motor

  • 2.200 W Trockenleistung

  • Hohe Luftgeschwindigkeit bis 130 km/h*

  • 2-mal mehr Ionen** für glänzendes Haar

Schnelles Trocknen, leistungsstarker AC-Motor

Schnelles Trocknen, leistungsstarker AC-Motor

Der Philips Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken AC-Motor und wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er beschleunigt die Luft auf bis zu 130 km/h für schnelle und effektive Ergebnisse.

2.200 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen

2.200 W für schnelles, leistungsstarkes Trocknen

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

ThermoProtect Temperatureinstellung

ThermoProtect Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.7

von 5

128

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

2

02/04/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Prokdukt

Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.

Vorteile

Besser geht es nicht für einen Föhn

Nachteile

Es gibt keine Nachteile

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst

04/07/2020

Deutschland

Deutschland

sehr guter Fön

Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst

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31/12/2019

Österreich

Österreich

Top Produkt!!

Die Funktion ist so wie man sie von einem Philips Produkt erwartet, einfach top! Leider ist das Gehäuse nicht zu 100% gelungen und es knirscht ab und zu (stört aber eigentlich nicht wirklich) Bin mit dem Haartrockner sehr zufrieden und kann ihn nur weiter empfehlen!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Test im Philips Labor in den Niederlanden, 2018. Getestet ohne Düse bei Geschwindigkeits- und Temperaturstufe 2.

  2. Getestet im Labor in China, 2018. Im Vergleich zu Philips BHD176.