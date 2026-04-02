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Eingestellt
Leistungsstarker AC-Motor
2.200 W Trockenleistung
Hohe Luftgeschwindigkeit bis 130 km/h*
2-mal mehr Ionen** für glänzendes Haar
Der Philips Pro Haartrockner verfügt über einen leistungsstarken AC-Motor und wurde für den professionellen Markt entwickelt. Er beschleunigt die Luft auf bis zu 130 km/h für schnelle und effektive Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die ThermoProtect Temperatureinstellung bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
4.7
von 5
128
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Milla 1993
02/04/2026
Deutschland
Tolles Prokdukt
Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.
Vorteile
Besser geht es nicht für einen Föhn
Nachteile
Es gibt keine Nachteile
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Karinhh
04/07/2020
Deutschland
sehr guter Fön
Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Sonnenschein0815
31/12/2019
Österreich
Top Produkt!!
Die Funktion ist so wie man sie von einem Philips Produkt erwartet, einfach top! Leider ist das Gehäuse nicht zu 100% gelungen und es knirscht ab und zu (stört aber eigentlich nicht wirklich) Bin mit dem Haartrockner sehr zufrieden und kann ihn nur weiter empfehlen!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Test im Philips Labor in den Niederlanden, 2018. Getestet ohne Düse bei Geschwindigkeits- und Temperaturstufe 2.
Getestet im Labor in China, 2018. Im Vergleich zu Philips BHD176.