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Arrêté
Moteur AC puissant
2 200 W de puissance de séchage
Flux d'air élevé jusqu'à 130 km/h*
2 fois plus d'ions**, cheveux brillants
Le sèche-cheveux Philips Pro est doté d'un moteur AC haute performance développé pour le marché professionnel. Il génère un flux d'air pouvant atteindre 130 km/h*, pour des résultats rapides et efficaces.
Ce sèche-cheveux Pro de 2 200 W produit un flux d'air puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance. Obtenez des résultats exceptionnels tout en préservant vos cheveux.
4.7
sur 6
128
Avis
97%
recommandent ce produit
Milla 1993
02/04/2026
Deutschland
Tolles Prokdukt
Ich habe mir den Föhn gekauft und bin absolut zufrieden. Er macht die Haare richtig schön, sie glänzen und trocknen nicht aus. Er eignet sich auch sehr gut für feines Haar und macht ein schönes Volumen.
Avantages
Besser geht es nicht für einen Föhn
Contre
Es gibt keine Nachteile
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Karinhh
04/07/2020
Deutschland
sehr guter Fön
Trocknet gut und schnell, bringt schönen Glanz und glättet perfekt dank der schmalen Stylingdüse
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Sonnenschein0815
31/12/2019
Österreich
Top Produkt!!
Die Funktion ist so wie man sie von einem Philips Produkt erwartet, einfach top! Leider ist das Gehäuse nicht zu 100% gelungen und es knirscht ab und zu (stört aber eigentlich nicht wirklich) Bin mit dem Haartrockner sehr zufrieden und kann ihn nur weiter empfehlen!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare BHD274/00 Pro Haartrockner
Test réalisé au laboratoire Philips aux Pays-Bas, 2018. Testé sans concentrateur à la vitesse 2 et avec le réglage de température 2.
Testé dans un laboratoire en Chine, 2018. Comparaison avec le modèle Philips BHD176.