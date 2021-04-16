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  • Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur
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Eingestellt

3000 SeriesHaartrockner

BHD350/10

4.5
| (675) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.
Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur
Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt warme und kalte Luft für die tägliche Haarpflege.
Alle Vorteile anzeigen

mit dem ThermoProtect Aufsatz

Leistungsstarke Trocknung bei niedriger Temperatur

  • 2.100 W

  • ThermoProtect Aufsatz

  • Neu entwickelte Ionisierungsfunktion

  • 6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen

Kraftvolle Trocknung mit 2.100 W

Kraftvolle Trocknung mit 2.100 W

Dieser Haartrockner mit 2.100 W erzeugt einen optimalen Luftstrom für täglich schöne Ergebnisse.

ThermoProtect Aufsatz

ThermoProtect Aufsatz

Der einzigartige ThermoProtect Aufsatz vermischt kraftvoll warme und kalte Luft für die tägliche Pflege. Während der Trocknung wird die Temperatur um 15° C gesunken.

Neu entwickelte Ionisierungsfunktion für besonders glänzendes Haar

Neu entwickelte Ionisierungsfunktion für besonders glänzendes Haar

Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 20 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.5

von 5

675

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

16/04/2021

Suisse

Suisse

Handlicher Haartrockner mit guter Leistung

Ich habe den Haartrockner kostenlos im Rahmen eines Produkttest erhalten, dies nimmt jedoch keinen Einfluss auf das Resultat meiner Bewertung. Mir gefällt der Haartrockner optisch sehr gut. Er ist leicht, handlich und er liegt gut in der Hand. Pratisch finde ich den Haken zum Aufhängen. Nach ein paar Mal benutzen lassen sich die Knöpfe auch gut blind bedienen. Ich habe trockene, feine Haare. Dieses Produkt eignet sich bestens auch für meine empfindlichen Haare. Super finde ich die 6 Stufen Hitze- und Stärkeregulierung. Durch den ThermoProtect Aufsatz den ich ausschliesslich verwende, werden meine Haare schonend getrocknet. In kombination mit dem Kaltluftstrom ist er bestens für meine feinen Haare geeignet. Ich hatte viel weniger frizz. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Haartrockner und empfehle ihn weiter, besonders auch für Menschen mit dünnen, trockenen und bruchempfindlichen Haaren geeignet.

Vorteile

Kaltluftstrom, ThermoProtect Aufsatz

Nachteile

Es fehlt ein Lockenaufsatz

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/10 Haartrockner verfasst

15/04/2021

Suisse

Suisse

Das Produkt ist einwandfrei

Das Gesamte Produkt funktioniert gut. Es ist handlich und gut gebaut.

Vorteile

Handlich und Preiswert

Nachteile

Farbwahl einseitig

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst

10/04/2021

Suisse

Suisse

Für den Preis begeistert!

+Design +Brennt das Haar nicht an +Leichtgewichtig +Einfach zu handhaben

Vorteile

Schont die Haare

Nachteile

Zu kurzes Kabel

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für 3000 Series BHD350/18 Haartrockner verfasst

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