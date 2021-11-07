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Eingestellt
2.100 W
ThermoShield Technologie
Zweifache Ionisierungsfunktion*
3 Hitze- und 2 Geschwindigkeitsstufen
Der Überhitzungssensor optimiert und steuert aktiv die Lufttemperatur und schützt Ihr Haar vor Schäden**, die durch Überhitzung verursacht werden. Genießen Sie stressfreies Haaretrocknen mit der ThermoShield Technologie.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung wird Ihr Erlebnis beim Trocknen und Stylen schneller und einfacher.
Dieses leistungsstarke Ionensystem erzeugt bis zu 40 Millionen Ionen* pro Trocknung und intensiviert den Glanz Ihrer Haare. So genießen Sie besonders glänzendes Haar.
4.6
von 5
866
Bewertungen
98%
empfehlen dieses Produkt.
Angel1987
07/11/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Super Haartrockner mit vielen Funktionen
Der Haartrockner hat ein sehr schönes Design, liegt sehr gut in der hand und mit nur einem Regler kann man verschiedene wärmestufen einstellen. Auf knopfdruck von warmer zu kalter luft. Die haare sind innert kürzester Zeit trocken, schön glatt, angenehm weich und fluegen nicht herum.
Vorteile
Wärmeregelung, leicht in der hand, trocknet schnell
Nachteile
Das kabel dürfte minim länger sein
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst
seimen
05/10/2021
Suisse
Teil der Aktion
Sehr schöner Haartrockner
Dies ist ein professioneller Haartrockner mit allem nötigen Zubehör für die ganze Familie. Das Haartrocknen ist sehr schnell, trotzdem dass die Temperatur sich nicht so heiss anfühlt. Zudem macht dieser Haartrockner keinen zu grossen Lärm. Die Handhabung und das Design machen es sehr einfach diesen zu halten.
Vorteile
schnelles Haartrocknen, schönes Design, leise
Nachteile
Keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Leopard 32
02/10/2021
Suisse
Teil der Aktion
Hat mich überzeugt!
Ich habe lange und vor allem dicke Haare. Der Fön hat meine Haare schnell ohne Hitzeschäden getrocknet. Er hat verschiedene Geschwindigkeitsstufen, das finde ich sehr praktisch, ausserdem besitzt er noch eine Kaltstufe für den perfekten Look.
Vorteile
schnelle Trocknung, Hitzeschutz
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für 5000 Series BHD510/08 Haartrockner verfasst
Im Vergleich zu BHD350 in der oberen Einstellung
ThermoShield Einstellung