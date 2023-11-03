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  • Un séchage rapide sans dommages thermiques**
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Arrêté

5000 SeriesSèche-cheveux

BHD500/00

4.6
| (866) Avis | 98% recommandent ce produit
Un séchage rapide sans dommages thermiques**
La technologie de protection thermique vous offre une protection ultime contre les dommages causés par la chaleur en maintenant activement la température de l'air à un niveau optimal.
Voir tous les avantages

avec technologie ThermoShield

Un séchage rapide sans dommages thermiques**

  • 2100 W

  • Technologie ThermoShield

  • Fonction ionique doublée*

  • 3 températures et 2 vitesses

Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

Technologie de protection thermique pour protéger de la chaleur

Le capteur de surchauffe contrôle et optimise activement la température de l'air, protégeant ainsi vos cheveux des dommages** causés par la surchauffe. Séchez-vous les cheveux sans stresser grâce à la technologie de protection thermique.

Séchage rapide pour des résultats professionnels à 2 100 W

Séchage rapide pour des résultats professionnels à 2 100 W

Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un flux d'air puissant. Il combine puissance et vitesse pour vous permettre de sécher et styliser vos cheveux encore plus rapidement et facilement.

Fonction ionique doublée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique doublée* pour des cheveux brillants et sans frisottis

Ce puissant système ionique produit jusqu'à 40 millions d'ions par séance de séchage, pour intensifier l'éclat de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

866

Avis

98%

recommandent ce produit

03/11/2023

France

France

Vraiment top

J'ai les cheveux longs et fins et ce sèche-cheveux ne brûle ou n'agresse pas le cheveu. Sèche plutôt bien. Il est simple d'utilisation, il faut garder le doigt sur le bouton air froid mais ça ne me dérange pas; Le style du design simple et épuré est très bien. Livraison assez rapide et soignée.

Avantages

Respecte les cheveus fins

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux

08/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

J'adore mon sèche cheveux

Je suis vraiment très satisfaite de mon nouveau sèche cheveux. Le design est très élégant, la puissance est parfaite. Mes cheveux sont doux le sèche cheveux n'agresse pas. J'apprécie la fonction sèchage comme à l'air libre.

Avantages

N'agresse pas le cuir chevelu

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHD500/00 Sèche-cheveux

07/11/2021

France

France

Acheteur vérifié

Sèche cheveux performant

J'apprécie beaucoup ce sèche cheveux, d'abord très élégant je dois dire, devenu indispensable,j'aime le fait d'avoir le choix entre trois mode (températures)de séchage,je prends en général l'intermédiaire !il est respectueux de mes cheveux,ne les agresse pas,mes cheveux sont doux et le reste, grâce à sa technologie thermoshield !de plus il est assez léger,rapide et pas très bruyant!je ne mets plus un temps fou pour avoir les cheveux sec et doux en plus!

Avantages

1.Séchage rapide,deux vitesses 2. Trois modes de température 3.technologie thermoshield et fonction ionique

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHD501/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour 5000 Series BHD501/00 Sèche-cheveux

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